Čović: Preustroj BiH je nerealan!

Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović ocijenio je u četvrtak nerealnim prijedloge za preustroj njegove zemlje kakve je nedavno iznio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kada je govorio o potrebi da se uspostavi treći entitet s hrvatskom većinom.
U intervjuu za javni servis BHT 1 podsjetio je kako bi takvi projekti zahtijevali izmjene ustavnog uređenja za što nema potrebne većine, a HDZ BiH zagovara očuvanje daytonske BiH uz zaštitu kolektivnih prava konstitutivnih naroda.
Prostora ili političke volje za izmjenu ustava BiH nema, podsjetio je, uz konstataciju kako su podjednaka prijetnja zagovornici unitarističkih i separatističkih zamisli.
"Hoćemo li nekad doći u situaciju da pričamo o preinaci i drugačijem ustroju Bosne i Hercegovine? Za tako nešto treba dominantna dvotrećinska većina. Pokušali smo to nekoliko puta. Ja nemam nikakvog optimizma... da smo mi to sami u stanju učiniti što znači da se u okviru daytonskog ustava treba tražiti rješenja", kazao je Čović.
Postavio je pitanje kako bi se uopće podijelila Federacija BiH kako je to sugerirao Dodik.
"Kako ćemo podijeliti Federaciju?", javno je postavio pitanje, a na upit voditelja zašto to nije rekao Dodiku na konferenciji za novinare odgovorio je: "Zašto bih to rekao Dodiku? Kad bih ja komentirao šta svi kažu, onda bi se samo time bavio".
Za Dodika i njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) kazao je kako ostaju politički partneri jer imaju bitan utjecaj na mehanizme odlučivanja na entitetskoj i državnoj razini.
Svako izbacivanje partnera iz vlasti bez osiguranih elemenata za donošenje odluka bio bi čisti avanturizam, istaknuo je Čović, neizravno komentirajući ranije pozive stranaka bošnjačko-građanskog bloka da se umjesto Dodikove stranke za partnere uzme oporba iz RS.
Kazao je kako unatoč zastojima BiH na putu ka članstvu u EU ostaje "nepopravljivi optimist" i nada se kako će parlament BiH uskoro usvojiti dva reformska zakona na kojima inzistira EU kao i da će biti imenovan glavni pregovarač.
"Ne vidim ni jednog razloga da za narednu jednu ili dvije sjednice parlamenta to ne bude završeno", izjavio je Čović.
Kaže je kako je u BiH na djelu preuranjena kampanja uoči izbora planiranih za listopad 2026. a zbog toga najviše trpe upravo reformski procesi bitni za članstvo u EU.
