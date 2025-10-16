Čović: Preustroj BiH je nerealan!

"Hoćemo li nekad doći u situaciju da pričamo o preinaci i drugačijem ustroju Bosne i Hercegovine? Za tako nešto treba dominantna dvotrećinska većina. Pokušali smo to nekoliko puta. Ja nemam nikakvog optimizma... da smo mi to sami u stanju učiniti što znači da se u okviru daytonskog ustava treba tražiti rješenja", kazao je Čović.