N1 Srbija

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice, štrajka glađu deveti dan. Prijevoznik Milomir Jaćimović najavio je da će danas stupiti u štrajk, a s njim će štrajk započeti i njegov sin, javlja N1 Srbija.

Dijana Hrka štrajka glađu već deveti dan ispred Skupštine Srbije, u blizini šatorskog naselja pristaša vlasti u Srbiji, u kojem je jutros, kako je objavila, bačen topovski udar.

Prema navodima Dijane Hrke na Instagramu, topovski udar bačen je u 6:40 ujutro, a uz tu je informaciju objavila i fotografije na kojima se vidi dim u dijelu Pionirskog parka.

"Odakle Ćaciju topovski udar ili eksplozivna naprava, možda se nisam dobro izrazila", pita Dijana Hrka jutros u razgovoru za N1 Srbija.

Dijana Hrka štrajka glađu od 2. studenoga na raskrižju Takovske i Bulevara kralja Aleksandra, koje je jutros bilo prohodno za promet.