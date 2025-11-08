Brza europska željeznica spojit će cijeli kontinent. Pogodite koga će zaobići

„Pogledajte kartu plana brzih željeznica koju planira EU. Na njoj nema prolaska kroz Beograd, ni kroz Niš, kroz koje je prije 100 godina tutnjao Orient Express. Nema prolaska ni kroz Novi Sad – jasno je da nije sigurno. Ovaj plan je posljedica Vučićeve politike, koji dosljedno provodi radikalsku viziju Srbije kao rupe na europskom zlatnom tepihu. Vjerujem da se plan može promijeniti i vjerujem da na to možemo utjecati. Za početak je potrebno da s vlasti uklonimo štetočine koje jedino znaju praviti rupe“, napisao je on.