Brza europska željeznica spojit će cijeli kontinent. Pogodite koga će zaobići

Europa planira povezati gotovo sve svoje veće gradove brzim vlakovima, ali ne i Srbiju. Na novoj karti Europske komisije, kojom se prikazuje buduća mreža brzih pruga, Srbija je potpuno izostavljena. Dok će se brzi vlakovi kretati gotovo cijelom Europom, Srbija je ostala bez ijedne predviđene trase.
Oglas
U studenome 2025. godine Europska komisija objavila je sveobuhvatan plan za ubrzanje razvoja brzih željeznica u Europskoj uniji, s ciljem da vlak postane najbrži i najudobniji način putovanja po Europi, piše Nova.rs.
Plan predviđa konkretne korake za bolje povezivanje europskih gradova, smanjenje vremena putovanja i jačanje klimatski prihvatljivog prometa.
We’re launching a bold plan to make high-speed rail the fastest, more sustainable way to travel across Europe by 2040. 🚆— European Commission (@EU_Commission) November 5, 2025
It’s a concrete timeline to remove bottlenecks, unlock investment, and harmonise rail systems⬇️ pic.twitter.com/QH5x1eEhOS
Prema objavljenom rasporedu, do 2030. godine putnici će moći putovati od Berlina do Kopenhagena za samo četiri sata, dok će do 2035. godine vožnja između Sofije i Atene trajati svega šest sati, dvostruko kraće nego danas. Plan uključuje i novu željezničku vezu između baltičkih zemalja, kao i trasu koja će povezati Pariz, Madrid i Lisabon do 2035. godine.
U planu su obvezni rokovi, sporazumi o ulaganjima i uvođenje sustava besprijekorne prekogranične prodaje karata. Sve to treba donijeti kraća i pouzdanija putovanja, uz proširene noćne linije vlakova.
Srbije nema ni na karti
Međutim, na ovoj karti Srbije nema, a njezino izostavljanje pokazuje da Europa trenutačno ne vidi susjednu zemlju kao jednu od ključnih točaka za buduće međunarodne željezničke tokove. Za građane Srbije i gospodarstvo to znači da će putovanja kroz regiju i dalje biti sporija i manje učinkovita u usporedbi sa susjednim zemljama koje su već na popisu koridora brzih pruga.
Također, izostanak Srbije s karte sugerira da će ulaganja u suvremenu željezničku infrastrukturu vjerojatno kasniti, dok EU fokus stavlja na zemlje koje su već dio ključnih europskih prometnih ruta.
Pogledajte kartu plana brzih železnica koju planira EU.— Здравко Јанковић 🐘 (@zdravkojankovic) November 7, 2025
Na njoj nema prolaska kroz Beograd, ni kroz Niš, kroz koje je pre 100 godina tutnjao Orient Express. Nema prolaska ni kroz Novi Sad - jasno je da nije bezbedno.
Ovaj plan je posledica Vučićeve politike, koji dosledno… https://t.co/3qLKkLPZFT
Ovaj plan, na društvenoj mreži X, podijelio je i supredsjednik Beogradskog odbora Zeleno-lijevog fronta Zdravko Janković.
„Pogledajte kartu plana brzih željeznica koju planira EU. Na njoj nema prolaska kroz Beograd, ni kroz Niš, kroz koje je prije 100 godina tutnjao Orient Express. Nema prolaska ni kroz Novi Sad – jasno je da nije sigurno. Ovaj plan je posljedica Vučićeve politike, koji dosljedno provodi radikalsku viziju Srbije kao rupe na europskom zlatnom tepihu. Vjerujem da se plan može promijeniti i vjerujem da na to možemo utjecati. Za početak je potrebno da s vlasti uklonimo štetočine koje jedino znaju praviti rupe“, napisao je on.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas