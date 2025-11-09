Niste svjesni koliko vam šteti: Liječnici upozoravaju na naviku koja uništava srce i kosti

Kardiolozi upozoravaju da velike količine šećera (ili umjetnih sladila) u gaziranim pićima uzrokuju nagli porast razine šećera u krvi, zbog čega gušterača mora raditi ubrzano. Dugotrajne oscilacije inzulina dovode do inzulinske rezistencije, dijabetesa i – što je najopasnije – do nakupljanja masnoće oko srca i unutarnjih organa. To povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.