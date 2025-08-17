Dodik prijeti da neće dopustiti izbore, nada se potpori Trumpa

"Na taj način ćemo reći ljudima da se drže po strani", kazao je najavivši kako će, umjesto izbora, vlast koju on kontrolira organizirati referendum na kojemu će se u RS-u izjašnjavati o tome prihvaćaju li odluke visokog predstavnika a to bi, kako je pojasnio, bio uvod u seriju referenduma čiji je krajnji cilj "izvući RS" iz BiH.