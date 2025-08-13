Dodik se i dalje nada potpori iz SAD-a: "Uzaludno. Njegovoj igri je došao kraj"

Nakon što je pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja, Dodik se u Crnoj Gori u tajnosti sastao s Richardom Grenellom koji ima status posebnog izaslanika u Trumpovoj administraciji a za njega u SAD-u aktivno lobira i Rod Blagojevich, nekadašnji guverner Illinosa koji je osuđen zbog korupcije a iz zatvora je nakon osam godina izašao na temelju pomilovanja koje mu je udijelio sadašnji američki predsjednik.