BiH mediji: Dodik postao žrtva blokada koje je sam nametnuo, mora čekati odluku Ustavnog suda

"Napominjemo da od studenog 2022. godine Ustavni sud radi u otežanim okolnostima i s nepotpunim sastavom jer Narodna skupština Republike Srpske odbija provesti svoju ustavnu obvezu da izabere suce na upražnjene sudačke pozicije. Iz navedenog razloga ne mogu se održavati sjednice Velikog vijeća na kojima se u normalnim okolnostima donosio veliki broj odluka (gotovo 99 % svih odluka), kao ni sjednice Malog vijeća koje u normalnim okolnostima odlučuje o privremenim mjerama", stoji u očitovanju Ustavnog suda kako ga u četvrtak prenose banjolučke "Nezavisne novine".