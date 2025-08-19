Oglas

Dodiku će bit oduzeta diplomatska putovnica, ima rok od 15 dana da je vrati

19. kol. 2025. 18:11
Miloradu Dodiku bit će oduzeta diplomatska putovnica, potvrdio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.

Mora vratiti putovnicu u roku od 15 dana, rekao je u objavi na društvenim mrežama.

Ako ne ispuni ovaj rok, Ministarstvo vanjskih poslova obavijestit će Graničnu policiju i diplomatsko-konzularnu mrežu da mu je putovnica oduzeta.

Ova odluka dolazi dan nakon što je Dodikov mandat službeno završio, a nakon što je Sud Bosne i Hercegovine odbio žalbu Dodikovog odvjetnika na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) BiH o oduzimanju mandata na toj poziciji. Odluka Suda je konačna.

Prema Izbornom zakonu BiH, SIP je dužan raspisati prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, koji se moraju održati u roku od 90 dana. Mandat tako izabranog predsjednika Republike Srpske trajao bi do općih izbora zakazanih za listopad sljedeće godine.

Prethodno je Središnje izborno povjerenstvo BiH donijelo odluku o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku, nekoliko dana nakon što je Sud BiH početkom kolovoza objavio da je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja javne dužnosti u BiH zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika.

Teme
Milorad Dodik putovnica

