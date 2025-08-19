Miloradu Dodiku bit će oduzeta diplomatska putovnica, potvrdio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
Oglas
Mora vratiti putovnicu u roku od 15 dana, rekao je u objavi na društvenim mrežama.
Ako ne ispuni ovaj rok, Ministarstvo vanjskih poslova obavijestit će Graničnu policiju i diplomatsko-konzularnu mrežu da mu je putovnica oduzeta.
Ova odluka dolazi dan nakon što je Dodikov mandat službeno završio, a nakon što je Sud Bosne i Hercegovine odbio žalbu Dodikovog odvjetnika na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) BiH o oduzimanju mandata na toj poziciji. Odluka Suda je konačna.
Prema Izbornom zakonu BiH, SIP je dužan raspisati prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, koji se moraju održati u roku od 90 dana. Mandat tako izabranog predsjednika Republike Srpske trajao bi do općih izbora zakazanih za listopad sljedeće godine.
Prethodno je Središnje izborno povjerenstvo BiH donijelo odluku o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku, nekoliko dana nakon što je Sud BiH početkom kolovoza objavio da je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja javne dužnosti u BiH zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas