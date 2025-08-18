Sud potvrdio odluku o Dodikovoj smjeni

Iz SIP-a su potvrdili kako je Prizivno vijeće Suda BiH odbilo žalbu odvjetnika Milorada Dodika jer za nju nije bilo nikakvog zakonskog osnova s obzirom na činjenicu da Izborni zakon BiH propisuje kako svaki izabrani dužnosnik koji je pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu dužu od šest mjeseci automatski ostaje bez mandata.