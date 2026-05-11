Dodikova stranka najavila da će tražiti poništenje svih Schmidtovih odluka

Predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) danas su u Banjoj Luci najavili da će tražiti poništenje svih akata koje je nametnuo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini (BiH) Christian Schmidt, kao i ocjenu ustavnosti izmjena Kaznenog zakona BiH, na temelju kojih je čelnik te stranke Milorad Dodik pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne dužnosti zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika.

Predsjednica Kluba zastupnika SNSD-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da odlazak Schmidta, kojeg SNSD od samog imenovanja ne priznaje kao legitimnog visokog predstavnika, ne znači kraj političke i pravne borbe protiv njegova djelovanja, prenosi Nova.rs.

Prema njezinim riječima, SNSD će inzistirati na poništenju svih odluka koje je Schmidt donio, s obzirom na to da je mandat visokog predstavnika dobio bez relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (UN).

Vulić je dodala da će se SNSD u narednom razdoblju baviti i pitanjem rada Ustavnog suda BiH, kao i financijskim poslovanjem Ureda visokog predstavnika (OHR).

Predsjednik Kluba zastupnika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica rekao je da je klub zastupnika te stranke prije pet mjeseci Ustavnom sudu BiH podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti članka Kaznenog zakona BiH koji se odnosi na neprovođenje odluka visokog predstavnika.

„Očekujemo da Ustavni sud BiH, posebno nakon odlaska Schmidta i sjednice Vijeća sigurnosti, bez političkih pritisaka donese odluku i stavi izvan snage ovu odredbu Kaznenog zakona“, rekao je Mazalica.

Prema njegovim riječima, visoki predstavnik nije institucija predviđena Ustavom BiH i zbog toga nije mogao donositi zakone, dodajući da prethodni visoki predstavnici nisu ostavljali na snazi zakone bez njihove potvrde u Parlamentarnoj skupštini BiH, osim u slučaju zakona koje su donosili Schmidt i njegov prethodnik Valentin Inzko.

OHR je danas priopćio da Schmidt na osobni zahtjev napušta funkciju visokog predstavnika u BiH, ali da će je obavljati do imenovanja njegova nasljednika.