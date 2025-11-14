FOTO / Dijana Hrka obukla majicu koju je dobila od Severine, zahvalila na podršci

Dijana Hrka štrajka glađu već 13. dan, a danas je obukla majicu koju je dobila od pjevačice Severine, koja joj je uputila podršku tijekom svog koncerta u Zagrebu.
Severina od početka studentskih prosvjeda u Srbiji otvoreno podržava blokade te je gotovo na svakom koncertu slala poruke podrške. Isto je učinila i prošlog petka na prvom od dva koncerta u Areni Zagreb.
Arena Zagreb, upravo.— Vladimir🥋 (@samuraj016) November 7, 2025
Severina kraljica 👑❤️🇷🇸🦾
Za Dijanu Hrku 💔 pic.twitter.com/Jy8IEuOlLs
Naime, Severina je prisutne podsjetila na to da u središtu Beograda Dijana Hrka, majka mladića poginulog nakon pada nadstrešnice Željezničkog kolodvora u Novom Sadu, štrajka glađu tražeći pravdu. Publika je na to reagirala ovacijama i pljeskom.
Hrka se danas zahvalila i nosila majicu koju joj je pevačica poslala i posvetila na jednom od svojih koncerata. Na majici su ispisana imena stradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu.
