nastavlja štrajk glađu

FOTO / Dijana Hrka obukla majicu koju je dobila od Severine, zahvalila na podršci

N1 Info , N1 Srbija
14. stu. 2025. 14:40
Dijana Hrka štrajka glađu već 13. dan, a danas je obukla majicu koju je dobila od pjevačice Severine, koja joj je uputila podršku tijekom svog koncerta u Zagrebu.

Severina od početka studentskih prosvjeda u Srbiji otvoreno podržava blokade te je gotovo na svakom koncertu slala poruke podrške. Isto je učinila i prošlog petka na prvom od dva koncerta u Areni Zagreb.

Naime, Severina je prisutne podsjetila na to da u središtu Beograda Dijana Hrka, majka mladića poginulog nakon pada nadstrešnice Željezničkog kolodvora u Novom Sadu, štrajka glađu tražeći pravdu. Publika je na to reagirala ovacijama i pljeskom.

Hrka se danas zahvalila i nosila majicu koju joj je pevačica poslala i posvetila na jednom od svojih koncerata. Na majici su ispisana imena stradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

Address to the media by Dijana Hrka, mother of Stefan Hrka, a young man who died in the collapse of a canopy at the Novi Sad Railway Station, who has been on a hunger strike for 11 days. Photo: R.Z./ATAImages/PIXSELL
R.Z./ATAImages/PIXSELL
Dijana Hrka Pad nadstrešnice Novi Sad Severina Studentski prosvjedi Štrajk glađu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
