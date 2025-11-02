podrška dijani hrki
FOTO, VIDEO / Kaos u Beogradu: Topovski udari ponovo lete iz "ćacilenda" na građane, oglasio se Tadić
Nakon što je majka jednog od mladića stradalog u padu nadstrešnice prije godinu dana, Dijana Hrka, u nedjelju započela štrajk glađu ispred Skupštine Srbije, velik broj građana došao joj je dati podršku. Trenutačno se između građana koji podržavaju vlast i onbih koji prosvjeduju nalazi dvostruki kordon policije.
Građani širom Srbije pružaju podršku Dijani Hrki, majci poginulog Stefana Hrke
Ispred Skupštine Srbije od jutra traje okupljanje građana koji pružaju podršku Dijani Hrki, majci Stefana Hrke, jednog od 16 poginulih u padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.
Hrka od 11:52 štrajka glađu, a ispred Skupštine je prisutan veliki broj policajaca, uključujući i jedinice za razbijanje demonstracija.
Sve više ljudi u Beogradu
Sve je više ljudi u Beogradu, kod Predsjedništva i Skupštine Srbije. Dolazak su najavili i građani Sremske Mitrovice i Novog Sada gdje se također održao skup podrške Dijani Hrki.
Sve su glasniji zahtjevi za raspisivanjem izbora.
Istovremeno, građani koji podržavaju vlast okupljaju se u šatorskom naselju poznatom kao „ćacilend“ kod Predsjedništva Srbije.
Podsjetimo, Dijana Hrka je jučer na komemoraciji u Novom Sadu najavila štrajk glađu dok predsjednik Srbije ne ispuni tri njezina zahtjeva.
Oko 19 sati, kako javlja N1 Srbija, poletjele su boce i pirotehnika.
Petorica izazvala nerede, Hrka prozvala policiju
Nešto iza 21 sat veterani koji su smirivali građane i razgovarali s policijom prenijeli su im i poruke Diane Hrke. Izričito su ponovili da ne želi ono što se večeras događa te da je njezin zahtjev da se građani maknu s mjesta napetosti.
Kako su veterani reklli N1 Srbiji, petorica momaka je bacala pirotehniku prema okupljenima. Njihova je pretpostavka da su htjeli izazvati incidente za koje će biti okrivljeni građani.
Protesti i podrška širom Srbije
U Vrbasu je večeras održan protest ispred prostorija SNS-a. Student Aleksa Vidović poručio je da građani žele pokazati Dijani Hrki da nije sama i da će ustrajati dok se ne pronađu krivci za pad nadstrešnice.
U Subotici su građani blokirali raskrižje kod hotela „Patria“ uz poruke podrške Dijani Hrki. Policija osigurava skup, a promet je u tom dijelu grada zaustavljen. Okupljeni nose transparente poput „Podrška za Dijanu Hrku“ i „Mame uz mamu protiv mašinerije“.
Управо испред скупштине‼️ pic.twitter.com/rSbcuEyGV3— Србија чиста и уједињена 🇷🇸🙏☦️ (@KosovoJeSrbija0) November 2, 2025
22:05
prije 10 min.
Petorica muškaraca bacala pirotehniku?
Kako su ratni veterani rekli novinarki N1 Srbije koja se nalazi u Beogradu, vidjeli su petoricu muškaraca koji su istrčali na ulicu i bacali pirotehniku. Njihova je pretpostavka da su htjeli izazvati incidente za koje će biti okrivljeni građani.
21:34
prije 41 min.
Policija štiti Ćacilend
Kako javlja reporterka N1 Srbije, pirotehnička sredstva koja se bacaju na građane iz smjera Ćacilenda dolaze iz samog Pionirskog parka u kojem je smješten velik broj šatora sa pristalicama Vučićevog režima. Policija, kako javljaju, ne reagira.
Vlast je izvela policiju da štiti Ćacilend od građana koji mirno pružaju podršku majci koja traži pravdu za žrtve pada nadstršnice!— SSP Palilula (@SSP_Palilula) November 2, 2025
Velika podrška za Dijanu Hrku! pic.twitter.com/TROnDoIaCO
21:30
prije 45 min.
"Gotov je" na ulicama Beograda
Vidimo se ispred Skupštine Srbije!!! pic.twitter.com/E0FwWKlKOK— Demokratska stranka (@demokrate) November 2, 2025
Oporba se pridružila prosvjedu. Demokratska stranka Srbije objavila je video na X-u. Na ulicama Beograda građani su skandirali "Gotov je, gotov je!"
November 2, 2025
21:21
prije 55 min.
Boris Tadić: Svi na ulice!
Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić oglasio se na X-u pozvavši građane na ulice.
U ovim okolnostima taktički je važno da svi koji ne mogu da dođu u Beograd organizuju proteste u svojim gradovima širom Srbije!— Boris Tadić (@BorisTadic58) November 2, 2025
Na taj način slabimo snagu režima da se suprotstavi udarnim protestima podrške Dijani Hrki u Beogradu.
SVI NA ULICE!
DO POBEDE!
"U ovim okolnostima taktički je važno da svi koji ne mogu da dođu u Beograd prganiziraju proteste u svojim gradovima širom Srbije!", napisao je.
21:18
prije 58 min.
Neki iz Sremske Mitrovice idu prema Beogradu
Novinarka Jelisaveta Jovanović Jančić izvijestila je iz Sremske Mitrovice, gdje se ispred zgrade MUP-a okupilo nekoliko desetaka građana kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo time što se na štrajk glađu Dijane Hrke reagirala intervencijom policije, kao i događajima unazad godinu dana, javlja Nova.rs.
Na mjestu okupljanja bila je prisutna i manja skupina policajaca, koji nisu očekivali okupljanje jer je organizirano spontano.
Okupljeni građani, vidno rezignirani, pozvali su policiju da "konačno stane u obranu naroda".
21:07
prije 1h
Situacija na Kneza Miloša
Reporterka N1 Srbije izvještava s ulice Kneza Miloša u Beogradu.
Kako izvještava reporterka N1, građani su upozorili policiju da neke osobe bacaju pirotehnička sredstva iz ograđenog prostora Pionirskog parka.
Pirotehnička sredstva i topovski udari počeli su letjeti prema građanima koji su podržavali Dianu Hrku, a policija je prošla ogradu iza koje su do tada stajali.
Građani uzvikuju "Gotov je, gotov je".
Pirotehnička sredstva lete niz Ulicu Kneza Miloša.
20:55
prije 1h
Iz Ćacilenda dolazi glasna glazba
Pristalice režima iz "Cacilanda" puštaju narodne pjesme "Tamo daleko" i "Vidovdan", što izaziva burnu reakciju okupljenih koji su ocijenili da grupa zloupotrebljava tu glazbu.
20:46
prije 1h
Stotine Novosađana hodaju u znak podrške Dijani Hrki
Stotine Novosađana hodaju Bulevarom oslobođenja, gdje se nalaze prostorije SNS-a, kao znak podrške Diani Hrki.
Sastanak su sazvale skupštine građana Novog Sada. Građani također pozivaju vlast u Srbiji da raspiše izbore.
#NoviSad update 20.00h građani su stigli do Futoške pijace i sada se— MoreofSea 🌅📷 (@MoreofSea) November 2, 2025
tu stacionirali, blokirana je raskrsnica. pic.twitter.com/KMUSnc9Z0n
"Koliko znam, plan je otići u prostorije SNS-a, kako bi pružili podršku Diani Hrki. Čekamo raspisivanje izbora, da vidimo koliko ima ljudi. Ne vjerujem predsjedniku, on raspisuje izbore samo kada mu odgovara", rekao je za N1 jedan od okupljenih građana.
Velika kolona Novosađana u šetnji podrške Dijani Hrki. Crtaju crvene šake i traže izbore. Idu do prostorija SNS-a. pic.twitter.com/DHxeCyQ4fd— Razglas news (@razglasnews) November 2, 2025
20:09
prije 2h
Pristalice SNS-a povlače se od kordona
Pristalice vlasti povlače se dalje od kordona, javlja N1 Srbija. Povlače se ili regrupiraju.
Povlače se ili regrupišu... pic.twitter.com/7ekWePriP4— Momir Boskovic (@MBoskovic) November 2, 2025
20:04
prije 2h
Dezinformacije Informera
Reakcija slastičarne „Pelivan“
Nakon što je urednik Informera Dragan J. Vučićević na društvenim mrežama napisao da su „Dijanu Hrku doveli na štrajk glađu ravno iz slastičarnice Pelivan“, iz tog beogradskog lokala su odgovorili da su joj samo omogućili da se odmori, popije vodu i koristi toalet.
Dijana Hrka 🤍 pic.twitter.com/EZEjypLdg0— Pelivan Beograd (@pelivanbeograd) November 2, 2025
„To je osnovni čin ljudskosti i tako će uvijek biti“, poručili su vlasnici.
