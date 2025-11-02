FOTO, VIDEO / Kaos u Beogradu: Topovski udari ponovo lete iz "ćacilenda" na građane, oglasio se Tadić

Novinarka Jelisaveta Jovanović Jančić izvijestila je iz Sremske Mitrovice, gdje se ispred zgrade MUP-a okupilo nekoliko desetaka građana kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo time što se na štrajk glađu Dijane Hrke reagirala intervencijom policije, kao i događajima unazad godinu dana, javlja Nova.rs.

Na mjestu okupljanja bila je prisutna i manja skupina policajaca, koji nisu očekivali okupljanje jer je organizirano spontano.

Okupljeni građani, vidno rezignirani, pozvali su policiju da "konačno stane u obranu naroda".