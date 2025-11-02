VIDEO / MUP i BIA Srbije optužuju “blokadere” za topovske udare kod Skupštine

„Organizirana skupina sudionika neprijavljenog skupa, okupljena u ulici Kneza Miloša, napala je građane koji su se nalazili na prijavljenom javnom skupu u Pionirskom parku, bacajući razne predmete i pirotehnička sredstva prema okupljenima. Tom je prilikom zapaljen jedan od šatora u kojem su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova sigurnost i postojala je stvarna opasnost od težih posljedica, uključujući ozljeđivanje ili smrt osoba“, naveo je MUP Srbije, a prenosi N1 Beograd.