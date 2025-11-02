VIDEO / MUP i BIA Srbije optužuju “blokadere” za topovske udare kod Skupštine

Ministarstvo unutarnjih poslova i Sigurnosno-informativne agencije Srbije najoštrije su osudili večerašnje incidente koji su se dogodili u središtu Beograda, u neposrednoj blizini zgrade Narodne skupštine Republike Srbije, priopćio je MUP te zemlje.
Okrivili blokadere
„Organizirana skupina sudionika neprijavljenog skupa, okupljena u ulici Kneza Miloša, napala je građane koji su se nalazili na prijavljenom javnom skupu u Pionirskom parku, bacajući razne predmete i pirotehnička sredstva prema okupljenima. Tom je prilikom zapaljen jedan od šatora u kojem su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova sigurnost i postojala je stvarna opasnost od težih posljedica, uključujući ozljeđivanje ili smrt osoba“, naveo je MUP Srbije, a prenosi N1 Beograd.
Policijski službenici koji su osiguravali javni red i mir odmah su reagirali i spriječili daljnju eskalaciju nasilja. Međutim, prilikom intervencije jedan je policajac, koji se nalazio u kordonu na uglu Takovske ulice i Bulevara Nikole Pašića, zadobio ozljedu lista noge uslijed djelovanja pirotehničkog sredstva („topovskog udara“) te je prevezen u Urgentni centar na liječničku pomoć.
Ministarstvo unutarnjih poslova i Sigurnosno-informativna agencija pozivaju sve građane da se suzdrže od nasilja, poštuju zakon i ne sudjeluju u neprijavljenim okupljanjima koja ugrožavaju živote, sigurnost drugih građana i javnu imovinu.
Policija i BIA, u skladu sa zakonom, poduzet će sve mjere radi identifikacije i procesuiranja osoba koje su izazvale incidente i napale sudionike prijavljenog javnog okupljanja, stoji u priopćenju.
Kako je javila reporterka N1, pet osoba izašlo je iz Pionirskog parka, a kordon policije ih je propustio, nakon čega su počeli bacati pirotehnička sredstva.
Od 11:52 sati kod Narodne skupštine glađu štrajka Dijana Hrka, majka Stefana – jedne od 16 žrtava urušavanja nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu prije godinu dana. Njoj su se pridružili brojni građani koji joj pružaju podršku.
Dok ona štrajka glađu, u Ćacilendu se okupio veći broj osoba koje glasno puštaju glazbu, igraju kolo i pjevaju.
