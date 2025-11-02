Dijana Hrka najavila je štrajk glađu jučer na komemorativnom skupu u Novom Sadu povodom godišnjice tragedije na željezničkoj stanici, navodeći da će štrajkati „preko puta Čačilenda“, da u borbu kreće sama te da se oglašava neovisno o studentima, kojima je zahvalila što ju „održavaju na životu“.