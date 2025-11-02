Oglas

MAJKA POGINULOG U NOVOM SADU

Dijana Hrka stupa u štrajk glađu u 11.52 sati

N1 Srbija
02. stu. 2025. 09:40
Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, koji je poginuo u padu nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj stanici, najavila je da će danas u 11:52 stupiti u štrajk glađu ispred zgrade Skupštine Srbije, kao „izraz kritike režima Aleksandra Vučića koji već godinu dana skriva istinu o ubojstvu“ njezina sina i ostalih 15 žrtava.

U objavi na Instagramu Dijana Hrka zatražila je i da predsjednik Srbije raspiše izbore te oslobodi iz pritvora sve studente koji su nezakonito lišeni slobode.

Pozvala je javnost, medije i sve građane koji vjeruju u istinu i pravdu da pruže podršku njezinoj borbi.

Dijana Hrka najavila je štrajk glađu jučer na komemorativnom skupu u Novom Sadu povodom godišnjice tragedije na željezničkoj stanici, navodeći da će štrajkati „preko puta Čačilenda“, da u borbu kreće sama te da se oglašava neovisno o studentima, kojima je zahvalila što ju „održavaju na životu“.

Dijana Hrka Novi Sad

