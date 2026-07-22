Sve se zabijelilo
FOTO, VIDEO / Superćelijska oluja poharala susjedstvo: "Šteta se mjeri u milijunima"
Nezapamćeno nevrijeme koje je jučer pogodilo Hercegovinu prouzročilo je golemu materijalnu štetu koja se već sada procjenjuje na milijunske iznose.
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Načelnik Nevesinja Milenko Avdalović rekao je da su prve procjene pokazale kako je riječ o iznimno velikoj šteti.
"Ono što se može reći u ovom momentu ili prvom momentu nakon tog nevremena jeste da je šteta ogromna, da se radi o milijunskim ciframa", naveo je, piše Klix.ba. Da je riječ o superćelijskoj oluji, javlja N1 BiH.
Istaknuo je da se još ne može procijeniti je li veća šteta nastala na imovini ili u poljoprivredi. Dodao je da komisija izlazi na teren kako bi utvrdila razmjere štete na kućama i poljoprivrednim gospodarstvima.
Volim Nevesinje jer ti usred ljeta može biti hladno pic.twitter.com/CST80n6cl2— gospodar_pršljenova (@okleznam) July 21, 2026
Najteže je pogođeno selo Bratača, gdje su poljoprivredne kulture potpuno uništene, a nasadi žita u cijelosti stradali.
"Domaćini prijavljuju štetu na objektima nakon nevremena. Stožer za vanredne situacije sagledava stanje na terenu, pa ćemo shodno tome reagovati", rekao je Avdalović.
Dodao je da stanovnici Hercegovine već prijavljuju štetu na imovini i stambenim objektima.
"Nevesinje ovako nešto ne pamti, Hercegovinu je nevrijeme opustošilo... Mislim da ne pamti u posljednjih 50 godina da je bilo", rekao je Avdalović za RTRS.
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