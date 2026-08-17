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"GOSPIĆ JE NAŠ DOM"

Vjekoslav Bušić: Institucije su imale informacije, ali su nas loptale s nadležnošću. Bili su svjesni opasnosti!

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N1 Info
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17. kol. 2026. 11:03
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Vjekoslav Bušić iz inivcijative "Gospić je naš dom" u razgovoru s našom Hanan Nanić, u Novom danu, otkrio je što Gospićani očekuju od današnje sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša u njihovu gradu

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n1 tv novi dan video vjekoslav bušić

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