"GOSPIĆ JE NAŠ DOM"
Vjekoslav Bušić: Institucije su imale informacije, ali su nas loptale s nadležnošću. Bili su svjesni opasnosti!
Vjekoslav Bušić iz inivcijative "Gospić je naš dom" u razgovoru s našom Hanan Nanić, u Novom danu, otkrio je što Gospićani očekuju od današnje sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša u njihovu gradu
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