Njemački poduzetnik upozorio na trendove u hrvatskom turizmu: "Sve više osjećamo da smo samo gosti"

Osim financijskog pritiska, autora osobno najviše pogađa administrativno distanciranje i gubitak lokalne veze s plovilom – unatoč desetljećima ulaganja i sudjelovanja u lokalnoj zajednici. Posljedično, ponovno se pojavljuje osjećaj otuđenja. Što se tiče njegove reakcije na vijest da ga više ne smatraju stanovnikom, piše: „Poruka koju primamo je: Vi zapravo ne pripadate ovdje. I to boli… Kroz prijateljstva, susjedstvo, povjerenje i povratak iz godine u godinu… Nakon toliko godina više se nismo osjećali kao turisti. Pa ipak, danas sve više osjećamo da smo samo gosti – gosti od kojih se očekuje da potroše puno novca.“