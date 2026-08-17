Isaac Newton izračunao je koje će se godine dogoditi smak svijeta: Prema znanstveniku, kraj je vrlo blizu

"Newton je vjerovao i u Boga i da je Biblija Božja objava“, napisao je Snobelen na blogu. "Također je vjerovao da Bog nije vezan vremenom kao ljudi, što mu omogućuje da vidi ‘kraj od početka’. Stoga je, koristeći Newtonove vlastite riječi, bio uvjeren da su ‘svete Proročke knjige’ u Bibliji ništa drugo nego ‘povijesti budućih događaja’ (Yahuda MS 1.1, folio 16 recto). Istodobno, biblijska proročanstva napisana su vrlo simboličnim jezikom koji zahtijeva vješto tumačenje. Newton je prihvatio taj izazov dok je pokušavao otkriti budućnost svijeta u riječima proroka.“