konačan datum
Isaac Newton izračunao je koje će se godine dogoditi smak svijeta: Prema znanstveniku, kraj je vrlo blizu
Kako bi došao do konačnog datuma, Newton je na papiru napravio jednostavne jednadžbe.
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Isaac Newton u 17. stoljeću zaslužan je za formuliranje zakona gibanja i univerzalne gravitacije. Stephen Snobelen, direktor Kanadskog Newtonova projekta, objasnio je kakva su bila Newtonova vjerska uvjerenja i koliko su ona mogla utjecati na njegovo predviđanje kraja svijeta kakav poznajemo.
"Newton je vjerovao i u Boga i da je Biblija Božja objava“, napisao je Snobelen na blogu. "Također je vjerovao da Bog nije vezan vremenom kao ljudi, što mu omogućuje da vidi ‘kraj od početka’. Stoga je, koristeći Newtonove vlastite riječi, bio uvjeren da su ‘svete Proročke knjige’ u Bibliji ništa drugo nego ‘povijesti budućih događaja’ (Yahuda MS 1.1, folio 16 recto). Istodobno, biblijska proročanstva napisana su vrlo simboličnim jezikom koji zahtijeva vješto tumačenje. Newton je prihvatio taj izazov dok je pokušavao otkriti budućnost svijeta u riječima proroka.“
Kako bi došao do konačnog datuma, Newton je na papiru napravio jednostavne jednadžbe, a Snobelen kaže da su ti izračuni bili „jednostavna aritmetika koju bi moglo izvesti i dijete“, utemeljena na različitim vremenskim razdobljima. Datum do kojeg je došao bila je 2060. godina.
Iako je Newton upozorio da će prije 2060. godine biti „ratova i kataklizmi“, Snobelen dodaje: „Za Newtona bi 2060. godina više predstavljala novi početak. Bio bi to kraj jednog starog doba i početak nove ere.“ Nadalje objašnjava da bi Newton vjerojatno očekivao da će „Krist doći i uspostaviti tisućugodišnje Božje kraljevstvo na Zemlji“.
"Pozivajući se na proroka Miheja, Newton je vjerovao da će ovo kraljevstvo donijeti vrijeme mira i blagostanja, vrijeme kada će ljudi ‘mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove’ i kada ‘narodi više neće dizati mač jedni na druge niti će učiti ratničke vještine’“, objasnio je Snobelen.
Hoće li se ovo predviđanje ostvariti? Imam još 36 godina, pa tko preživi, znat će je li Newton pogriješio.
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