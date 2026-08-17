HOTELIJERI ODAHNULI
Splasnuo strah od loše sezone: Hoteli u ovom ljetovalištu sada su gotovo puni
Turistička sezona u Turskoj nakon nesigurnog početka bilježi snažan oporavak, a hoteli u Antaliji tijekom kolovoza dosežu više od 90 posto popunjenosti.
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Turski turizam ove se godine suočio s neizvjesnošću zbog ratova i političkih napetosti u široj regiji. Na turističku industriju posebno je utjecao sukob između Irana, Izraela i SAD-a, dok je dodatnu nesigurnost stvarao i rat između Rusije i Ukrajine. Zbog nestabilne situacije u Turskoj su strahovali da će strani turisti biti manje spremni putovati u tu zemlju, piše Metropolitan.si.
To je bilo osobito važno za turistička odredišta uz Mediteran, koja u velikoj mjeri ovise o gostima iz inozemstva. Među njima se ističe Antalija, jedno od najposjećenijih turskih ljetovališta, gdje su hotelijeri s velikom pažnjom pratili razvoj ovogodišnje sezone.
Početne zabrinutosti vidjele su se i u brojkama. Potražnja je osobito tijekom svibnja i lipnja bila slabija od očekivane, a pad broja gostiju zabilježen je i među ruskim i među europskim turistima. Hotelska situacija u lipnju znatno se razlikovala od očekivanja turističkih djelatnika s početka godine pa se činilo da bi sezona mogla biti lošija.
Oporavak turizma
Situacija se u srpnju počela brzo popravljati, dok je u kolovozu uslijedio još snažniji oporavak. Mnogi hoteli u Antaliji sada bilježe više od 90 posto popunjenosti, a neki su gotovo u potpunosti popunjeni. Turistički djelatnici zato ističu da je slika u kolovozu potpuno drukčija nego u lipnju te da je glavni dio ljetne sezone, unatoč početnim problemima, vrlo uspješan, prenosi Hurriyet Daily News.
Veliko zanimanje turista potvrđuju i podaci sa zračnih luka u Antaliji i Gazipaşi. Samo od 1. do 5. kolovoza u Antaliju je zrakoplovima stiglo gotovo pola milijuna turista. Rekordan je bio 1. kolovoza, kada je u pokrajinu u jednom danu ušlo čak 103.200 stranih posjetitelja, što je najveći broj ove godine.
Unatoč odličnim rezultatima u kolovozu, ukupan broj turista i dalje je nešto manji nego prošle godine. Do početka kolovoza Antaliju je ove godine posjetilo oko 8,75 milijuna stranih turista, što je sedam posto manje nego u istom razdoblju prošle godine.
U turističkom sektoru ipak su zadovoljni jer je nakon slabijeg početka ljeta broj gostiju snažno porastao. Hotelijeri pritom ističu da im trenutačno najveći problem nije nedostatak turista. Više ih zabrinjavaju visoki troškovi poslovanja i tečaj eura, koji se ne mijenja dovoljno u njihovu korist.
Iako imaju dovoljno gostiju i mogu zadržati primjerene cijene, rastući troškovi smanjuju im zaradu.
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