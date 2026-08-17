Splasnuo strah od loše sezone: Hoteli u ovom ljetovalištu sada su gotovo puni

Početne zabrinutosti vidjele su se i u brojkama. Potražnja je osobito tijekom svibnja i lipnja bila slabija od očekivane, a pad broja gostiju zabilježen je i među ruskim i među europskim turistima. Hotelska situacija u lipnju znatno se razlikovala od očekivanja turističkih djelatnika s početka godine pa se činilo da bi sezona mogla biti lošija.