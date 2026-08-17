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Ovo su nove cijene goriva

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N1 Info , Hina
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17. kol. 2026. 11:12
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štednja goriva
Unsplash/Ilustracija

Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici utvrdila nove najviše maloprodajne cijene goriva za iduće sedmodnevno razdoblje, prema kojima će benzin od sutra biti skuplji za sedam centi po litri, dizel i plavi dizel za 9, plin u spremnicima za 4 centa za kilogram, te plin u bocama za tri centa.

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Nova najviša maloprodajna cijena benzina iznosit će 1,63 eura po litri, dok će nova najviša cijena litre dizela iznositi 1,80 eura, a litre plavog dizela 1,27 eura.

Cijene goriva
Vlada RH

Plin u spremnicima najviše će koštati 1,24 eura po kilogramu, a kilogram plina u bocama 1,81 eura.

U vladinom priopćenju navodi se da bi cijena benzinskog goriva, bez vladinih regulatornih mjera, iznosila 1,78 eura po litri, dok bi litra dizela koštala 2,01 eura, a plavog dizela 1,36 eura.

Kilogram plina u spremnicima bi stajao 1,35 eura, a u bocama 2,05 eura. 

Cijene plina
Vlada RH

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