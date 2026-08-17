Utvrdila je da je Zavod, u okviru svojih nadležnosti i na temelju informacija kojima je raspolagao, provodio epidemiološku i zdravstveno-ekološku procjenu javnozdravstvenog rizika, analizirao dostupne baze podataka, provodio terenske izvide, indicirao i provodio dodatne laboratorijske analize te anketirao stanovništvo. Aktivnosti su provođene u koordinaciji s Ministarstvom zdravstva, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, nadležnim komunalnim društvima te jedinicama lokalne i regionalne samouprave.