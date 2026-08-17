"odgovoran pristup"
HLK proveo izvanredni nadzor u Gospiću: "Nema primjedbi na stručni rad liječnika"
Hrvatska liječnička komora (HLK) provela je izvanredni stručni nadzor u Zavodu za javno zdravstvo Ličko-senjske županije te su utvrdili da su liječnici toga Zavoda profesionalno odgovorili na javnozdravstvenu situaciju u Gospiću povezanu s povišenim vrijednostima PFAS spojeva.
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Kako navode u ponedjeljak u priopćenju, 12. kolovoza proveden je izvanredni stručni nadzor nad radom liječnika Odjela za epidemiologiju i Odjela za javno zdravstvo. Komisija je pregledala prostor i medicinsku opremu, analizirala organizaciju rada, medicinsku dokumentaciju i stručni rad liječnika te postupanje Zavoda u u vezi s javnozdravstvenim rizikom povezanim s PFAS spojevima.
Utvrdila je da je Zavod, u okviru svojih nadležnosti i na temelju informacija kojima je raspolagao, provodio epidemiološku i zdravstveno-ekološku procjenu javnozdravstvenog rizika, analizirao dostupne baze podataka, provodio terenske izvide, indicirao i provodio dodatne laboratorijske analize te anketirao stanovništvo. Aktivnosti su provođene u koordinaciji s Ministarstvom zdravstva, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, nadležnim komunalnim društvima te jedinicama lokalne i regionalne samouprave.
HLK pritom ističe da zavodi za javno zdravstvo prate zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, provode epidemiološka istraživanja i procjenjuju utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje ljudi, te da nisu nadležni za monitoring tla niti utvrđivanje opsega njegova onečišćenja, što je u nadležnosti drugih tijela.
Komisija je uz uredan nalaz stručnog rada dala i preporuke za unaprjeđenje sustava. HLK preporučuje zapošljavanje epidemiologa sa subspecijalizacijom iz zdravstvene ekologije te pokušaj osiguranja financijske potpore županije, s obzirom na nizak interes liječnika za rad u toj županiji.
Preporučuje i nastavak i jačanje izravne komunikacije Zavoda s građanima, osobito u situacijama povećane zabrinutosti zbog mogućih okolišnih rizika.
HLK također predlaže uspostavu međužupanijske koordinacije zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Zadarske županije za postupanje u izvanrednim javnozdravstvenim situacijama.
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