Tropska Lala
FOTO/VIDEO Zastrašujući prizori oluje: Deseci tisuća ljudi bez struje, više od 100 kuća oštećeno
Tropska oluja Lala, koja je diljem Havaja donijela opasne poplave, snažne vjetrove i velike nestanke električne energije, počinje napuštati otočje dok deseci tisuća potrošača još uvijek nemaju struje.
Više od 150.000 korisnika diljem otočja u nedjelju navečer još je bilo bez električne energije nakon što su u okruzima Hawaii, Honolulu i Maui zabilježeni udari vjetra orkanske snage, piše CNN.
Najmanje 100 kuća oštećeno je ili uništeno u oluji, rekao je guverner Havaja Josh Green na konferenciji za novinare u nedjelju.
U izvješću objavljenom rano u nedjelju gradonačelnik okruga Hawaii Kimo Alameda rekao je da su neke kuće odnesene s temelja te da civilna zaštita okruga surađuje s lokalnim službama, Nacionalnom gardom i Obalnom stražom u operacijama potrage i spašavanja.
🌀PINK SKIES: Residents in #Kalihi, #Hawaii, were graced by colourful skies amidst the sunset this weekend, as thousands of people endured the intense weather brought by #Hurricane_Lala. pic.twitter.com/tpVMmHjgFo— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 17, 2026
📌Damage assessments and cleanup efforts began Sunday as Hurricane…
Upozorenja na tropsku oluju više nisu na snazi, ali upozorenje na mogućnost poplava tijekom noći ostaje na snazi za okruge Kauai, Oahu i Maui. Obilne oborine i dalje traju, ali postaju sve povremenije kako vanjski kišni pojasevi oluje prelaze preko otočja.
Havajska agencija za upravljanje izvanrednim situacijama upozorila je stanovnike da nastave biti oprezni i nakon što Lala prođe jer „i dalje postoje smrtonosne opasnosti, uključujući poplavljena područja i srušene električne vodove“.
Opasne bujične poplave dok se Lala kreće prema zapadu
U videosnimci objavljenoj u subotu navečer Darryl Oliviera, vršitelj dužnosti ravnatelja civilne zaštite okruga Hawaii, rekao je da je u tijeku spašavanje osoba iz vozila zaglavljenog u poplavnim vodama, no nije iznio dodatne pojedinosti.
Spasilačke ekipe uspjele su spasiti više ljudi, među njima i stariju ženu koju su izvukle sa stabla nakon što joj je kuću odnijela voda, rekao je Green.
„Rijeka vode“ prošla je kroz Naalehu na otoku Hawaii i odnijela „prilično mnogo toga“, dodao je guverner.
Tropical Storm Lala begins moving away from Hawaii after causing widespread damage!— AIR News Chennai (@AIRNews_Chennai) August 17, 2026
Over 2,00,000 residents across Hawaii face power outages as Tropical Storm Lala battered the islands with hurricane-force wind gusts, flooding, and damaging at least 100 homes.
Emergency crews… pic.twitter.com/9Kmk6rPOjr
Na jugoistočnom dijelu otoka Hawaii, poznatog i kao Veliki otok, dijelovi autoceste Pāhala urušili su se tijekom noći na nedjelju, čime je prekinut ključni pristup području u kojem se nalazi jedna od rijetkih bolnica u toj regiji.
Green je rekao da su ruševine na autocesti stvorile novi slap i oštetile manje mostove, a istodobno je došlo i do prekida opskrbe električnom energijom.
Snimke autoceste iz zraka pokazuju dijelove prometnice uništene u nečemu što izgleda kao golemo klizište, na kojem su se nagomilali voda i kamenje.
Deborah Funai Brown, koja cijeli život živi u Pāhali, rekla je za CNN-ovu partnersku postaju KHNL/KGMB da je svjedočila urušavanju autoceste. Događaj, zbog kojeg je do 2.500 stanovnika ostalo odsječeno, opisala je kao „katastrofalan“.
THE DAMAGE BEGINS ‼️: Roads throughout Kona, Hawaii, are littered with downed trees and power lines as residents wake up to the aftermath of the worst effects from Hurricane Lala, as it has now weakened to a tropical storm.#Hawaii #Severewx #Hurricane #FOXWeather pic.twitter.com/u17aAVUjM6— FOX Weather (@foxweather) August 16, 2026
„Oduvijek smo bili usred ničega pa se ovdje ponekad osjećate zaboravljeno, kao da ste sami na otoku“, rekla je Brown.
Do urušavanja je došlo nakon što su poplavne vode potoka Pa’au’au probile kameni zid i izlile se na autocestu, zbog čega se prometnica urušila.
Lala, koja je u subotu ojačala u uragan prve kategorije, najviše se približila havajskom Velikom otoku oko 17 sati po lokalnom vremenu. Rub zida oka uragana prošao je uz južni dio otoka na udaljenosti od otprilike 48 kilometara, prema podacima američkog Nacionalnog centra za uragane.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare