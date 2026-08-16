kulinarski savjeti
Kukuruz će biti mekši i sočniji ako tijekom kuhanja u vodu dodate ova dva sastojka
Kuhate li kukuruz samo u vodi, možda propuštate jednostavan trik koji može dodatno obogatiti njegov okus i teksturu. Sve što vam treba već vjerojatno imate u hladnjaku.
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Kuhani kukuruz jedan je od omiljenih ljetnih zalogaja, no ponekad zrna nakon kuhanja budu tvrđa i manje sočna nego što biste željeli.
Jednostavno rješenje je, uz vodu, u lonac dodati mlijeko i maslac. Ova kombinacija može kukuruzu dati kremastiji, bogatiji okus, dok zrna ostaju mekana i sočna, prenosi Klix.ba.
Kako skuhati savršeno mekan kukuruz?
Kukuruz najprije očistite i stavite u dovoljno velik lonac. Prelijte ga vodom tako da bude prekriven, a zatim dodajte mlijeko i nekoliko žlica maslaca.
Kuhajte dok kukuruz ne omekša, a potom ga izvadite, posolite po želji i poslužite dok je još topao. Za još bogatiji okus možete preko kuhanog klipa dodati i malo maslaca.
Zašto baš mlijeko i maslac?
Mlijeko tijekom kuhanja može pridonijeti kremastijem okusu i dodatno istaknuti prirodnu slatkoću kukuruza. Maslac pak daje punoću okusa i dodatnu sočnost.
Najbolje od svega je što za ovaj trik nisu potrebni posebni sastojci ni komplicirana priprema.
Ako volite mekan, sočan i aromatičan kuhani kukuruz, sljedeći put u lonac uz vodu dodajte malo mlijeka i maslaca. Razlika bi vas mogla ugodno iznenaditi.
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