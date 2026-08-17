Od Omiša do Kaštela: Uhićena trojka s amfetaminom, kokainom i MDMA-om

Utvrđeno je i da posjeduje drogu te je od nje oduzeto 28 smotuljaka kokaina, ukupne težine 21 gram, 120 eura i mobilni telefon. U nastavku istraživanja utvrđeno je da i u domu kojeg koristi posjeduje drogu i od nje su oduzete tri vrećice s 23 grama kokaina, 39 tableta droge MDMA ecstasy, digitalna vaga za precizno mjerenje s vidljivim ostacima kokaina i novac. Uz kaznenu prijavu predana je pritvorskom nadzorniku i određen joj je istražni zatvor.