POLICIJSKI ULOV
Od Omiša do Kaštela: Uhićena trojka s amfetaminom, kokainom i MDMA-om
Tri su osobe uhićene na području Splitsko-dalmatinske županije zbog preprodaje veće količine droga, a pritom im je oduzet amfetamin, kokain, marihuana i ecstasy, izvijestila je u ponedjeljak splitsko-dalmatinska policija.
Oglas
Policija je u Omišu uhitila 24-godišnjaka i predala ga u pritvor nakon što je pretragom doma u Dugom ratu kojeg koristi oduzela 727,59 grama amfetamina i 134 grama marihuane. Oduzeta je i digitalna vaga za precizno mjerenje koja je na sebi imala tragove droge.
Uz pronađeno drogu utvrđeno je i da je 7. kolovoza 2026. godine oko 22,45 sati među skupinom ljudi osumnjičeni upalio pirotehničko sredstvo "bengalku", radi čega je i prekršajno kažnjen sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.
Bez vozačke s 28 smotuljaka kokaina
U drugom slučaju policija je na području Rašćana zaustavili vozilo kojim je upravljala 28-godišnjakinja, koja je odbila obaviti preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu, a nije posjedovala osobe dokumente, vozačku dozvolu i osobu iskaznicu.
Utvrđeno je i da posjeduje drogu te je od nje oduzeto 28 smotuljaka kokaina, ukupne težine 21 gram, 120 eura i mobilni telefon. U nastavku istraživanja utvrđeno je da i u domu kojeg koristi posjeduje drogu i od nje su oduzete tri vrećice s 23 grama kokaina, 39 tableta droge MDMA ecstasy, digitalna vaga za precizno mjerenje s vidljivim ostacima kokaina i novac. Uz kaznenu prijavu predana je pritvorskom nadzorniku i određen joj je istražni zatvor.
Marihuana i kokain
U utorak, 11. kolovoza 2026. godine na području Kaštela, policija je od 20-godišnjaka oduzela 526 grama marihuane i 26,2 grama kokaina namijenjeno daljnjoj preprodaji. Uhićen je i uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas