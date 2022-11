Podijeli:







Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Crna pantera, koja je navodno uočena u selima općine Apatin, postao je udarna vijest od vikenda, ali i tema mnogih šala, duhovitih "memeova"... Marko Dražić iz "Njuzneta" i karikaturist Marko Somborac su se, u Novom danu, na duhovit način osvrnuli na ovu priču. Sigurni su da crna pantera odvraća od crnih misli, predlažu ture "stazama srpske Bagheere" (crna pantera iz Knjige o džungli, op.a.) i čudi ih što se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još nije obratio ovim povodom. Moguće je, kažu, da istražuje javno mnijenje - simpatizira li više ljudi panteru ili ne. Očekuju da će objaviti da "usprkos panteri, BDP raste". Somborac je uvjeren da će pantera zauvijek lutati "gudurama Apatina".

“Lako se šaliti nama iz Beograda, iz još uvijek koliko-toliko tople sobe, ne znamo kako je ljudima u Apatinu. Nisam siguran da smo sada u Apatinu da bismo baš ovako komunicirali”, rekao je Dražić.

Na pitanje zašto je ljudima sve ovo toliko zanimljivo, pa prave šale i “memeove” na internetu, Somborac kaže da je to razumljivo jer je na razini otprilike – otkud slon na Sjevernom polu.

“Ljudima je zanimljivo i logično da se time bave, a mislim da crna pantera odvraća malo crne misli koje imamo svakoga dana – rat, kriza, inflacija, Kosovo, atentati… Tako da mislim da je dobrodošla, da se malo opustimo i razmislimo na tu temu iz tople sobe. A tamo, Apatinci, čuvajte se”, rekao je Somborac.

VEZANE VIJESTI Pljušte šale o lutajućoj crnoj panteri: “Da nam bar krene sa safari turizmom” Mediji: “Pantermanija trese Srbiju, jedni bi da se uspava, drugi se mole za nju”

Somborac ne zna točno što će nadležni učiniti ako se procijeni da “nas je mnogo vukla za nos ta crna pantera” – hoće li se podići vojna spremnost, hoće li se uključiti BIA…

“Moj prijedlog je da se turistički to iskoristi, da se prave ture “stazama srpske Bagheere” (crna pantera iz Knjige o džungli, op.a.), da se prodaju suveniri, majice… Diže se BDP, ide novac u proračun. Općina Apatin, ako me se sjeti – sjeti”, naveo je Somborac. U Kikindi imaš mamuta, pa koja je tek ovo atrakcija da vidiš živu panteru, kaže Dražić. Njega zato interesira kako se kreću cijene nekretnina u Apatinu, rastu li ili padaju, zbog pantere.

Dražiću je zanimljivo što se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još nije oglasio o panteri. Kad smo dizali migove za dron, zašto se nisu dizali za panteru, pita gost N1.

“Ja mislim da bi on to osobno riješio, zakamuflirao se u blato, otišao u šumu”, navodi Somborac.

Sličnih ideja bili su i neki korisnici društvenih mreža…

Dražić smatra da Vučić vjerojatno želi istražiti javno mnijenje – simpatizira li više ljudi panteru ili obrnuto. Možda bi mogao kao onda, u Feketiću kad je onog dječaka nosio kroz snijeg, a ako procijene ovo drugo – onda kao predator, komandos ili treća varijanta da se pojavi kao (Vladimir) Putin kad jaše konja – tri scanarija ima, smatra Dražić.

Dodaje i još jednu zanimljivu činjenicu kada je u pitanju navodna gošća, pa kaže da je ključno odakle je došla: “Ako je došla iz Mađarske onda je to dobra pantera, naša je prijateljica, jer je naš predsjednik u dobrim odnosima s Orbanom. Ali ako je, ne daj Bože, došla iz Hrvatske, to sada može biti ozbiljna situacija”.

Navodi da mu nije jasno kako je prešla ogradu, ako je došla iz Mađarske, pita se koliko je čekala na Horgošu… Zato smatra da je prije došla iz Hrvatske. “Prepoznala je potencijal, rast BDP-a i da smo u zlatnom dobu”, uvjeren je Dražić.

Pojedini tvrde i da ne postoji. Naime, u zagrebačkom zoološkom vrtu kažu da crna pantera kao vrsta uopće “ne postoji” i da se najčešće govori o jaguarima s melanizmom. Međutim, teško da jaguar luta ovim područjem, naveli su. “Ispričavamo se hrvatskom panterskom društvu”, kažu naši gosti i navode da će u daljem tekstu biti (i ostati) crna pantera. “Zamislite naše lovce koji kažu – jesi li vidio leoparda s melanizmom”, kažu.

Dražić, osvrćući se na to što se sve događalo u Srbiji svih ovih godina, navodi da se tamo ljudi pitaju – “što je sljedeće i onda – evo ga, pantera”“.

Vijest o crnoj panteri pojavila u danu premijere Marvelove Crne pantere. Ako je to dio marketinga, to bi bio vrhunski marketing, suglasni su gosti Novog dana, ali kažu da nisu pomislili da je PR služba produkcije to osmislila.

“Jako bih volio – s obzirom na to da Vučić govori o rastu BDP-a usprkos koroni, usprkos ratu u Ukrajini – ja bih jako volio čuti neko njegovo obraćanje naciji kako nam je porastao BDP usprkos panteri koja je smetala našim ljudima u Apatinu”, naveo je Dražić.

Na konstataciju da panteri treba dati ime, Dražić kaže da je s bizonom na Fruškoj gori bilo dosta lako, i da je 80 posto anketiranih isto mislilo kada je bilo u pitanju ime koje će nositi jedini mužjak. Somborac predlaže ime Bagirko, na internetu ga nazivaju Gariša, Macan Lukas…

A Somborac dodaje: “Ja mislim da će pantera vječno lutati gudurama Apatima”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.