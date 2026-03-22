čekaju se konačni rezultati
Janša komentirao prve izlazne ankete: "Nećemo sastavljati slabe vlade"
Čelnik SDS-a Janez Janša ocijenio je da su rezultati izlaznih anketa očekivani, da su rezultati tijesni, ali su odnosi snaga predvidljivi. U stranci će pričekati konačne rezultate izbora, a slabu vladu, kako je naglasio Janša, neće sastavljati.
Rezultati izbora s nestrpljenjem se očekuju i u sjedištu Slovenske demokratske stranke. Predsjednik SDS-a Janez Janša ocijenio je da su rezultati paralelnih izbora na neki način bili očekivani.
Prema njegovim riječima, postoje samo dvije moguće alternative. Ili nastavlja sadašnja vlada ili se formira vlada oko Slovenske demokratske stranke.
"Što se nas tiče, nećemo sastavljati slabe vlade", naglasio je.
Također je ocijenio da je SDS u ovoj kampanji znatno ojačao.
"Možemo čekati, ali pitanje je može li i Slovenija čekati. Ako netko želi vladu kakvu smo do sada imali, vjerojatno je zadovoljan onim što pokazuju paralelni rezultati. Svatko tko bi želio promjene vjerojatno će čekati odlučujuće rezultate.“ Što će, kako dodaje Janša, i sami učiniti.
