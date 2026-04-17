Janez Janša je korak bliže sastavljanju vlade!

Predsjednik slovenskih Demokrata Anže Logar je na društvenim mrežama poručio da definitivno završavaju koalicijske pregovore s čelnikom Svobode Robertom Golobom.
Stranci, između ostalog, zamjeraju da su ih planiranim razgovorima s članovima i zastupnicima Demokrata pokušali "prisiliti na koalicijski sporazum". To je korak predaleko, poručio je Logar.
Relativni pobjednik izbora Svoboda, stranka koja je prva započela razgovore o formiranju nove koalicije, je nakon sjednice izvršnog odbora stranke priopćila da su vodstvo ovlastili za nastavak sadržajnih pregovora o sastavljanju koalicije. Pri tome su posebno čekali odgovor Logarovih Demokrata.
Janša u šahovskom žargonu bocnuo Goloba
Čelnik SDS-a Janez Janša usporedio je Golobovo sastavljanje koalicije s Jankovićevim.
"I skakač se prihvatio sastavljanju koalicije na isti način kao nekada njegova kraljica", rekao je Janša u šahovskom žargonu, bocnuvši Roberta Goloba.
Jankovićeva tadašnja stranka Pozitivna Slovenija pobijedila je na izborima 2011. godine, ali Jankoviću, koji je bio kandidat za mandatara, nije uspjelo sastaviti koaliciju. Vladu je potom sastavio upravo Janša.
U Pokretu Svoboda uvjereni su da Logarovo povlačenje iz pregovora sa Svobodom predstavlja jasnu političku prijevaru, a pritom se pitaju kako je moguće govoriti o kraju pregovora ako s druge strane nikada nije bilo iskrene volje.
"Izborni rezultat smo razumjeli tako da Svoboda treba sastaviti i sljedeću vladu, ali i da se poveže izvan lijevog centra. To smo poštovali i pozvali sve, osim stranke SDS, što smo jasno naglašavali i tijekom kampanje. Do sadržajnih pregovora nikada zapravo nije došlo. Neki se nisu ni odazvali. Anžeu Logaru smo slali pozive i prijedloge, ali odgovora nije bilo. Unatoč tome, u javnosti su stvarali dojam da pregovori traju. To jednostavno nije točno", naveli su u reakciji.
Istaknuli su da je Logar zajedno s Demokratima u javnosti polemizirao, dok su u praksi gradili ono što su biračima obećali da neće učiniti – ući u četvrtu Janšinu vladu pod krinkom razvojnog trojstva.
"To nije politika povezivanja o kojoj je govorio Anže Logar, nego politika prijevare i dvaju lica", naglasili su.
Prema njihovim riječima, Svoboda je u tim pregovorima djelovala iskreno i transparentno te su u javnost dostavili i dokumente koje su poslali stranci Demokrati.
Kako su izvijestili na N1 Slovenija, riječ je o polazištima za koalicijske pregovore na sedam stranica, u kojima su u velikoj mjeri uzeti u obzir program i zahtjevi Logarove stranke u području borbe protiv korupcije, gospodarstva i zdravstva.
"Neka svatko sam stvori mišljenje tko je govorio istinu, tko je obmanjivao i tko je cijelo vrijeme igrao dvostruku igru", poručili su.
Potpuni déjà vu iz 2011.
Da je riječ o "potpunom déjà vuu" iz 2011. smatra Gregor Virant, bivši političar i nekadašnji predsjednik stranke Državljanska lista. Na mreži X napisao je: "Kao nekada Državljanska lista, tako su i sada Demokrati prihvatili jedino logično rješenje. Ako je i stranka SDS nešto naučila iz tog razdoblja, moći će sasvim solidno upravljati zajedno."
Virant se nakon izbora 2011. dugo pregovarao s pobjednikom izbora Zoranom Jankovićem, ali je potom odbio suradnju. Zbog toga Janković nije mogao sastaviti vladu, što je otvorilo put Janezu Janši, koji je zatim zajedno s Virantom sastavio desnocentrističku koaliciju.
Gregor Virant je u objavi Janši i mogućim koalicijskim partnerima poručio da "za početak izvan-koalicijskim partnerima spriječe let u Moskvu". Time je aludirao na izjave predsjednika Državnog zbora Zorana Stevanovića, koji ustraje na najavljenom posjetu Moskvi.
SDS, NSi i Demokrati su Stevanovića na tajnom glasovanju podržali za predsjednika Državnog zbora. Vrlo je vjerojatno da će zastupnici Stevanovićeve Resnice podržati Janšu kao mandatara za sastavljanje nove vlade, iako Resnica ne namjerava ući u vladajuću koaliciju.
U SDS-u o sastavljanju ove desnocentrističke koalicije zasad ne otkrivaju detalje, iako u javnosti već kruže informacije o mogućoj podjeli ministarskih mjesta. SDS bi trebao voditi osam resora, NSi, SLS i Fokus pet, a Demokrati Anžea Logara tri.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare