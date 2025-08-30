Kamionski prijevoznici iz BiH blokiraju granične prijelaze

Kamionski prijevoznici iz Bosne i Hercegovine 1. rujna započet će blokadu graničnih prijelaza sa susjednim državama jer smatraju da bosanskohercegovačke vlasti nisu učinile ništa da bi im olakšale poslovanje, potvrđeno je u subotu iz konzorcija "Logistika BiH" koji okuplja prijevozničke tvrtke.
Blokade na graničnim prijelazima i pristupnim prometnicama počet će od ponedjeljka u šest sati ujutro, a koliko dugo će trajati neizvjesno jer jer ovisi o ispunjenju zahtjeva što su ih prijevoznici postavili vlastima u BiH, ali i u Europskoj uniji.
U najavi dostavljenoj medijima konzorcij navodi poruku građanima kako oni ne bi trebali izravno osjetiti posljedice pri prekograničnim putovanjima jer prijelazi s drugim državama neće biti u cijelosti blokirani nego usmjereni na ometanje opskrbnih lanaca.
"Građani neće biti blokirani, granice ostaju otvorene, a putnički promet odvijat će se bez zastoja", stoji u priopćenju.
Prijevoznici iz BiH zapravo planiraju prosvjede po tzv. francuskom modelu odnosno gomilanje kamiona na carinskim terminalima i prilaznim cestama čime žele poremetiti odnosno usporiti uvoz i izvoz roba.
Traže eliminiranje diskriminacije vozača kamiona iz BiH koji se suočavaju s administrativnim zaprekama na teritoriju EU jer ih se tamo tretira kao obične posjetitelje pa se suočavaju s kaznama i protjerivanjima kada na teritoriju Unije provedu više od 90 dana unutar šest mjeseci.
Od vlasti u BiH zahtijevaju i preinake postojećih pravilnika koji reguliraju njihov rad, financijsko rasterećenje te poduzimanje mjera kojima bi se skratilo višesatno čekanje na granicama radi carinskih pregleda.
Iz konzorcija "Logistika BiH" ističu kako oni predstavljaju 47 tisuća ljudi koliko ih je zaposleno u prijevoznom sektoru koji je krvotok gospodarstva, a unatoč toj činjenici sustavno ih se ponižava i diskriminira.
"Sada poručujemo: dosta je bilo. Naš prosvjed je jedini način da se naši zahtjevi počnu ispunjavati", stoji u priopćenju konzorcija.
