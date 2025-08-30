FOTO / Kaos zbog nevremena: Obilna kiša potopila autocestu, došlo do odrona stijene, Metković pod vodom

Jutros je zatvorena autocesta prije izlaska na Ravču u smjeru Splita, a brojni vozači su zapeli u koloni i teško se kreću po natopljenom asfaltu.
Oglas
Prema automatskoj mreži postaja "Pljusak", u Podgori kraj Makarske, palo je ekstremnih 103 litre kiše po metru četvornom!
Obilna je kiša pala i u Makarskoj, 47 litara po m2! U 10h službena postaja DHMZ-a na Marjanu dojavljuje oborinu s grmljavinom uz temperaturu zraka od 22.6 stupnjeva Celzija, javlja Slobodna Dalmacija.
Obilnijih grmljavinskih pljuskova ima na području Imotske krajine, Vrgorca, Metkovića, Sinja...
Metković pod vodom
Na državnoj cesti D8, u mjestu Dubci, došlo je do odrona stijene na cestu, potvrdili su nam iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Ako ste planirali voziti u tom smjeru, pripremite se na gužvu.
"Na tom predjelu stvaraju se veće gužve, ne samo zbog odrona, nego i zbog vremenskih uvjeta. Policijski službenici iz Makarske upravo su na putu prema mjestu događaja. U suradnji s djelatnicima Županijskih cesta policijski službenici vršit će regulaciju prometa kako bi se minimalizirale gužve i osigurala protočnost prometa u oba smjera", rekli su iz policije za Slobodnu Dalmaciju.
Obilna kiša na riječkom području
Zbog obilne kiše, koja je sinoć padala na širem riječkom području, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke i Dobrovoljno vatrogasno društvo Novog Vinodolskog obavili su 10-ak intervencija, od kojih najviše ispumpavanja vode iz pet stambenih objekata u Rijeci.
Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš rekao je da su od ponoći pa do 6 sati ujutro vatrogasci imali 10-ak intervencija.
Ispumpavali su vodu iz pet stambenih objekata u Rijeci te intervenirali u poplavljenoj ulici u Rijeci i izvlačili jedan automobil.
Vatrogasci DVD-a Novi Vinodolski su intervenirali u dva poplavljena poslovna prostora te na jednoj poplavljenoj prometnici, kazao je Gauš.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas