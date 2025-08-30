FOTO / Kaos zbog nevremena: Obilna kiša potopila autocestu, došlo do odrona stijene, Metković pod vodom

"Na tom predjelu stvaraju se veće gužve, ne samo zbog odrona, nego i zbog vremenskih uvjeta. Policijski službenici iz Makarske upravo su na putu prema mjestu događaja. U suradnji s djelatnicima Županijskih cesta policijski službenici vršit će regulaciju prometa kako bi se minimalizirale gužve i osigurala protočnost prometa u oba smjera", rekli su iz policije za Slobodnu Dalmaciju.