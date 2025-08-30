Porez na mirovine plaća svaki treći umirovljenik. Od njega lokalne samouprave svake godine prikupe ukupno 132 milijuna eura.
Predsjednik Vlade jučer je na sjednici podsjetio na to da se od rujna mirovine povećavaju za 6 i pol posto, te najavio da će se sadašnja prosječna mirovina od 648 eura do kraja godine povećati na 700. Takva najava otvara pitanje oporezivanja umirovljenika jer prag za porez iznosi 600 eura. Hoće li se porez na mirovine ukinuti?
"Kada se zbroje ovakva usklađenja i ubudući godišnji dodatak, ta sveukupna mirovina premašiti će 700 eura. Ona je danas 648 eura, podsjećam, 2016. bila je 357. S novim usklađenjem idemo prema ostvarenju cilja, a to je da do kraja mandata ove vlade prosječna mirovina dođe na razinu od 800 eura", rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.
Porez na mirovine plaćaju svi umirovljenici s dohotkom većim od 600 eura. Hoće li tako ostati i nakon rujna kad prosječna mirovina poraste?
Taj se porez ne slijeva u državni, nego u proračun lokalne samouprave - što je nelogično ne samo umirovljenicima nego i ministru financija, prenosi HRT.
"Neuobičajena situacija"
"Malo je neuobičajena situacija da se na mirovine plaća porez na dohodak. Porez na dohodak je prihod lokalne samouprave. Stoga, u kontekstu toga se trudimo povećavati mirovine, postavlja se pitanje ima li smisla da nakon što se mirovina isplati de facto u brutto iznosu, da jedan dio te mirovine odlazi jedinicama lokalne samouprave kao njihov prihod u smislu poreza na dohodak", rekao je ministar financija Marko Primorac.
Sindikalistica smatra da se gradski i općinski budžeti dovoljno brzo pune, te da ih ukidanje ovog poreza ne bi trebalo ugroziti.
"Više interesa"
"Onima koji imaju 800 eura, povećanje će iznositi 40 eura. Što i nije malo. Zato kažem da je Vlada to već mogla davno prije s nama razgovarati i riješiti, da je htjela. Očito da sad ima više interesa nego prije da to riješi", rekla je VIšnja Stanišić, predsjenica Sindikata Umirovljenika.
Ekonomist Jurčić posjeća da je dohodak umirovljenicima godinama oporezivan dok su primali plaću.
"Nema tu nijednog ekonomskog razloga da se mirovine oporezuju jer su mirovine de facto socijalna kategorija. Tako da je uvođenje poreza možda bilo isforsirano zbog krize, ali u svakom slučaju ekonomski i socijalno treba te poreze na mirovinu polako ukidati", rekao je Ljubo Jurčić, profesor ekonomije na Sveučilištu Libertas.
Mirovine oporezuje većina članica EU-a, uz specifična izuzeća i razlike u poreznim stopama.
