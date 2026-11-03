Otkriveno kada Crna Gora potpisuje pristupni ugovor s Europskom unijom!

Njih šest bi trebala zaključiti tijekom studenog, a preostalih šest tijekom prosinca. U proljeće bi se trebao okončati rad na pisanju nacrta pristupnog ugovora, a lipanj je indikativni rok za potpisivanje pristupnog ugovora. Do tada bi taj ugovor trebao biti prihvaćen od svih 27 država članica EU i od Crne Gore, trebao bi biti preveden na sve službene jezike Unije i na crnogorski. Komisija bi trebala do tada potvrditi spremnost Crne Gore za članstvo, a Europski parlament dati pristanak.