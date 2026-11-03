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Otkriveno kada Crna Gora potpisuje pristupni ugovor s Europskom unijom!
Europska komisija će sutra, uz Izvješće o napretku država u procesu proširenja, objaviti i smjernice s vremenskim rokovima i koracima za zaključenje pristupa Crne Gore u EU, zemlje koja je najviše napredovala u tom procesu.
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Jutarnji list je imao uvid u nacrt ovog dokumenta koji će se usvojiti sutra na sastanku kolegija Europske komisije.
Prema planu Europske komisije, Crna Gora bi do kraja ove godine trebala zaključiti sva preostala poglavlja.
Njih šest bi trebala zaključiti tijekom studenog, a preostalih šest tijekom prosinca. U proljeće bi se trebao okončati rad na pisanju nacrta pristupnog ugovora, a lipanj je indikativni rok za potpisivanje pristupnog ugovora. Do tada bi taj ugovor trebao biti prihvaćen od svih 27 država članica EU i od Crne Gore, trebao bi biti preveden na sve službene jezike Unije i na crnogorski. Komisija bi trebala do tada potvrditi spremnost Crne Gore za članstvo, a Europski parlament dati pristanak.
Komisija se u ovom dokumentu ograđuje ipak uz napomenu da ovaj indikativni vremenski okvir ne prejudicira konačni ishod, niti brzinu pregovora ili bilo koju odluku od strane Vijeća, Komisije ili Europskog parlamenta.
"Po prirodi pristupnih pregovora, brzina kojih ovisi o napretku Crne Gore u ispunjavanju zahtjeva za članstvo, ovaj indikativni vremenski okvir ne prejudicira niti ishod ni brzinu pregovora ili bilo koju odluku od strane Vijeća, Komisije ili Europskog parlamenta“, navodi se u tekstu.
Komisija će i nakon zaključenja pristupnih pregovora promatrati nastavak ispunjavanja uvjeta od strane Crne Gore. Ali ovogodišnje izvješće o napretku bi trebalo biti i zadnje za Crnu Goru jer će se ubuduće, sve do članstva, ako se zaključe pregovori, izraditi “izvješće iz monitoringa”. U slučaju ozbiljnog nazadovanja Crne Gore može se kao krajnja mjera koristiti i instrument odgode stupanja u članstvo.
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