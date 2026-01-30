Iva Rinčić u školske odbore imenovala - partnerice svojih zamjenika

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić imenovala je u školske odbore partnerice svojih zamjenika Vedrana Vivode i Aleksandra-Saše Milakovića.
Riječka gradonačelnica Iva Rinčić posljednjih je tjedana imenovala niz osoba u školske odbore, upravna vijeća i nadzorne odbore gradskih ustanova, među kojima su i bračni partneri, partneri te rodbina njezinih zamjenika i koalicijskih partnera, potvrđeno je iz Grada Rijeke, a doznaje Novi list.
Školski odbori
U školske odbore imenovane su Ana Barbalić, supruga zamjenika gradonačelnice Vedrana Vivode, te Tea Lovrinov, partnerica zamjenika Aleksandra-Saše Milakovića. Također, u Školski odbor OŠ Gornja Vežica imenovana je Danica Milaković, teta zamjenika gradonačelnice, dok je u Upravno vijeće Dječjeg vrtića More i školski odbor Centra za autizam imenovana Branka Zemunik, supruga gradskog vijećnika stranke Centar.
Upravna vijeća gradskih ustanova
U upravna vijeća gradskih ustanova imenovani su i Toni Buterin, prijatelj i koautor knjiga životnog partnera gradonačelnice Amira Muzura, te Kristina Bakula, istaknuta članica Mosta. Iz Grada poručuju da su sva imenovanja provedena sukladno važećim propisima te da imenovane osobe ispunjavaju zakonom propisane uvjete.
Gradonačelnica Rinčić i njezini zamjenici odbacuju optužbe za nepotizam, navodeći da se radi o nadzornim i savjetodavnim funkcijama, često bez naknade ili uz simboličnu naknadu, te da je riječ o uobičajenoj praksi imenovanja osoba od povjerenja. Naglašavaju da kriteriji uključuju stručne kvalifikacije, iskustvo i spremnost na rad u javnom interesu.
Iz Grada ističu da zakon ne propisuje posebne obrazovne uvjete za dio imenovanih funkcija.
Iz Grada Rijeke za Novi list pojašnjavaju i da članovi školskih odbora ne primaju naknadu, dok se članovima upravnih vijeća i nadzornih odbora isplaćuju naknade u iznosima od oko 90 do 94 eura neto po sjednici, ovisno o ustanovi.
