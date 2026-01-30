Iva Rinčić u školske odbore imenovala - partnerice svojih zamjenika

Gradonačelnica Rinčić i njezini zamjenici odbacuju optužbe za nepotizam, navodeći da se radi o nadzornim i savjetodavnim funkcijama, često bez naknade ili uz simboličnu naknadu, te da je riječ o uobičajenoj praksi imenovanja osoba od povjerenja. Naglašavaju da kriteriji uključuju stručne kvalifikacije, iskustvo i spremnost na rad u javnom interesu.