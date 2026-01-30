Važna obavijest HZMO-a: Do ovog roka morate predati zahtjev kako bi ostvarili pravo na naknadu

Vezano uz navedeno, ističemo da, bez obzira na to da se u Republici Hrvatskoj pravo na doplatak za djecu ne može ostvariti po povoljnijim uvjetima za djecu/osobe s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nadležna je ustanova za provedbu uredbi EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na području obiteljskih davanja i postupajući po zahtjevu stranke provodi postupak u svrhu ostvarivanja prava na obiteljska davanja i iz drugih država članica EU-a, EGP-a i Švicarske Konfederacije.