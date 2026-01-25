Oglas

Više od 60 posto

Nijemci smatraju Trumpa prijetnjom

Hina
25. sij. 2026. 12:18
Donald Trump
MANDEL NGAN / AFP

Većina Nijemaca smatra američkog predsjednika Donalda Trumpa prijetnjom Njemačkoj, pokazalo je ispitivanje javnog mnijenja za Bild, čiji su rezultati objavljeni u nedjelju.

Ispitivanje je proveo institut INSA za list Bild.

Dok je 24 posto ispitanika reklo da Trumpa smatraju saveznikom, 61 posto označilo je američkog predsjednika prijetnjom zemlji.

U istraživanju na oko tisuću ispitanika, njih 15 posto nije dalo odgovor.

Istraživanje je također pokazalo da Nijemci žele da vlada kancelara Friedricha Merza zauzme oštriji stav prema Washingtonu, pri čemu 52 posto zagovara čvršći pristup, a 31 posto vidi suradnju kao ispravan put.

Anketa je provedena u četvrtak i petak usred visokih tenzija između Europe i Sjedinjenih Država zbog spora oko Grenlanda.

Trump je u međuvremenu povukao prijetnju uvođenja carina za osam europskih zemalja, uključujući Njemačku, a koju je uputio zbog zahtjeva da preuzme kontrolu nad tim arktičkim teritorijem pod danskom upravom.

Donald Trump Europa Njemačka

