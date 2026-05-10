Christian Schmidt napušta funkciju visokog predstavnika u BiH

Nakon gotovo pet godina provedenih na čelu Ureda visokog predstavnika (OHR), Christian Schmidt donio je odluku o povlačenju s ove funkcije, potvrđeno je za N1 iz izvora u OHR-u.
Njemački diplomat već je o svojoj namjeri obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC), od kojeg je zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika.
Schmidt će nastaviti obavljati sve redovne dužnosti punim kapacitetom sve dok proces imenovanja njegova nasljednika ne bude dovršen.
Fokus na pravosuđu i integritetu izbora
Tijekom proteklih godina fokus je bio na jačanju domaćeg pravosuđa i zaštiti ustavnog poretka, kao i na uvođenju mjera za osiguranje integriteta izbornog procesa. Schmidt je pozvao političke lidere i građane da intenziviraju rad na reformama, posebno u pogledu provedbe presuda Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH.
Schmidtov mandat drugi je najduži u povijesti jednog visokog predstavnika u BiH. Za visokog predstavnika izabran je 27. svibnja 2021., a dužnost je službeno preuzeo 2. kolovoza iste godine.
Njegov mandat obilježit će unapređenje funkcionalnosti institucija BiH, no i dalje je potrebno učiniti mnogo kako bi država ostvarila svoje euroatlantske aspiracije.
Iako je Schmidt u ranijim istupima smatrao da će se završetak njegova mandata poklopiti s uspješnom realizacijom programa 5+2 i zatvaranjem OHR-a, to se ipak neće dogoditi jer Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od ključne važnosti.
Izvješće u New Yorku kao završni čin
Christian Schmidt trenutačno boravi u New Yorku gdje podnosi redovno izvješće Vijeću sigurnosti UN-a. U svojoj analizi ostao je dosljedan upozoravanju na secesionističke politike, blokade institucija i pokušaje podrivanja države, naglasivši da međunarodni faktor ostaje na strani građana Bosne i Hercegovine.
Ured visokog predstavnika postoji od kraja rata u Bosni, koji je trajao od 1992. do 1995. godine, odnio više od 100.000 života i raselio milijune ljudi. Zadaća visokog predstavnika je nadzor poslijeratnog poretka i poštovanja Daytonskog mirovnog sporazuma, kojim je rat okončan uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.
Podsjetimo i da su Schmidtovu odlasku prethodile godine lobiranja iz Republike Srpske da bude protjeran iz BiH, s obzirom na to da ga vlasti tog entiteta smatraju nezakonito izabranim otkako je donosio poteze koji nisu odgovarali SNSD-u.
Posebno su posljednjih dana intenzivirane poruke iz Republike Srpske o potrebi da Schmidt napusti funkciju visokog predstavnika. Podsjetimo i da je delegacija SNSD-a jučer boravila u Rusiji.
Nakon sastanka s Putinom istaknuli su da je upravo Schmidt bio jedna od tema razgovora te su poručili da od Rusije traže uključivanje u to pitanje, odnosno očekuju da se uključi i poništi sve odluke OHR-a.
Iz OHR-a, s druge strane, ističu da nijedna Schmidtova odluka nije pravno osporena pred sudovima, dok sam visoki predstavnik naglašava da je jedinstvena podrška međunarodne zajednice ključna za očuvanje stabilnosti BiH i cijele regije.
