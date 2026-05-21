BiH na prekretnici
Christian Schmidt: Želimo li nastaviti s Daytonom? Dodik je uložio mnogo novca da ja odem
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini na odlasku, Christian Schmidt, istaknuo je da u međunarodnoj zajednici postoje različita mišljenja o Daytonskom rješenju za Bosnu i Hercegovinu.
Schmidt je Marlonu Amoyalu u intervjuu za Deutsche Welle naglasio da odluku o napuštanju pozicije visokog predstavnika nije donio preko noći. "Nije da sam se jednog jutra probudio i pomislio da sad mogu završiti svoj posao ovdje", rekao je Schmidt.
Schmidt nije želio odgovoriti na pitanje o mogućim pritiscima na njega. "Svi osjećamo da se politička situacija u svijetu jako promijenila, postala je vrlo nestabilna", rekao je Schmidt, dodavši da s njim u Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira u BiH sjede Amerikanci, Europljani, Japanci, Turci i Britanci. "Trebam podršku svih", rekao je Schmidt.
Schmidt je rekao da je promjena političkog pristupa prema BiH već na sceni, te je potvrdio da u međunarodnoj zajednici o tome ne postoji konsenzus. "Želimo li nastaviti s Daytonom ili slijediti druge pristupe? Koja je uloga međunarodne zajednice? O tome postoje različita mišljenja", rekao je Schmidt.
Dodao je da se mora moći osloniti na to da postoji konsenzus unutar međunarodne zajednice. "Želim sačuvati taj konsenzus, koliko god paradoksalno zvučao. Vjerujem da se on može sačuvati samo ako moram napraviti korak koji apsolutno nisam želio: povući se iz pregovora, da tako kažem, i otvoriti put drugima", naglasio je Schmidt.
Istaknuo je i da posao u Bosni i Hercegovini ipak nije završen i da se mora nastaviti. Kako kaže, u BiH se suočavaju s ključnim pitanjem - ima li u zemlji dovoljno političke volje za europske integracije ili postoje jače destruktivne snage koje žele uništiti zemlju i njezinu budućnost.
U kontekstu destruktivnih sila, Schmidt je spomenuo predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. "Unajmio je lobističku tvrtku da se bori za tri stvari: da omogući secesiju, odnosno neovisnost Republike Srpske, da poništi sudske presude protiv njega i da ja odem. U to je uložio mnogo novca", rekao je Schmidt u intervjuu za DW.
Odbio je govoriti o svom mogućem nasljedniku na toj poziciji, ali je rekao: "Sve što mogu reći jest da svatko tko dođe ovdje mora znati da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed.
