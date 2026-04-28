Crnogorski predsjednik nakon susreta s Plenkovićem: Spustiti loptu i intenzivirati dijalog

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović pozvao je u utorak vlade Crne Gore i Hrvatske da intenziviraju dijalog o otvorenim pitanjima, a političare da spuste loptu i rade na dobrosusjedskim odnosima.
Milatović se prethodno susreo s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem na marginama Samita Inicijative triju mora u Dubrovniku, a kako je priopćeno iz kabineta predsjednika Crne Gore, sastanak je održan u trenutku kada postoji potreba za novom dinamikom u bilateralnim odnosima i jačanjem međusobnog povjerenja.
Nakon sastanka Milatović je rekao da je važno imati razgovore na najvišoj razini između Crne Gore i Hrvatske, posebno u ovoj, završnoj fazi europskih integracija Crne Gore.
Poručio je objema vladama da je "potrebno dodatno intenzivirati političke konzultacije kako bi se što prije riješila otvorena pitanja između naše dvije zemlje“.
Otvorena suradnja Crne Gore i Hrvatske snažnija od otvorenih pitanja i to je pravac u kojem treba razvijati naše odnose, kazao je.
U izjavi je pozvao političke aktere u obje države da spuste loptu i jačaju poruke dobrosusjedstva i naglasio da je kao predsjednik Crne Gore spreman dati najveći mogući doprinos tome.
Crna Gora i Hrvatska imaju narušene odnose od sredine 2024. Godine, a neposredan povod bilo je usvajanje Rezolucije o genocidu u Jasenovcu u crnogorskom parlamentu, koju je predložio čelnik prosrpske desnice i predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić.
Mandić, zastupnik Milan Knežević i potpredsjednik vlade Aleksa Bečić kasnije su proglašeni nepoželjnima u Hrvatskoj
Potom je Hrvatska u prosincu iste godine Crnoj Gori uskratila suglasnost za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 31 - vanjska i sigurnosna politika.
U međuvremenu dvije države počele su pregorvore o otvorenim pitanjima, a navodno su blizu dogovora o odšteti za bivše hrvatske logoraše koji su 1991. bili zatočeni u logoru Morinju u Kotoru.
Hrvatska također traži i da se u Kotoru promijeni ime bazena koji nosi ime nekadašnjeg vaterpoliste Zorana Gopčevića koji je bio stražar u logoru Morinj.
Otvorena pitanja ostaju i vlasništvo nad vojnim školskim brodom "Jadran" i pitanje granice dvije države na Prevlaci.
PROČITAJTE JOŠ
