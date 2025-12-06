Produljenje licence ruskom Lukoilu stvorilo optimizam u Srbiji: "Očito postoji dobra volja"

“Ta licenca se odnosi na maloprodaju i to je dobro da će sve benzinske postaje i u Srbiji i u regiji moći nastaviti da rade", rekao je Mićović za RTS, navodeći da Lukoil već traži alternativne puteve za derivate jer neće biti u mogućnosti osigurati dovoljne količine iz svoje rafinerije u bugarskom Burgasu.