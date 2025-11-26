Vučić: Srbija zaslužuje licencu za NIS, 48 dana bez kapi nafte iz Hrvatske

AFP / MAXIM SHEMETOV

„Još ne znam kakva je američka odluka o Naftnoj industriji Srbije (NIS), ali pozivam ih da donesu pozitivnu odluku i da nam odobre licencu“, rekao je večeras u Mionici predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji dodaje da je jučer „molio, a večeras zahtijeva“ da se Srbiji odobri licenca, jer nikome nije učinila ništa nažao.

„Rekao sam jučer – molim Amerikance da nam to učine, a onda se pitam zašto sam molio. Pa kažem sebi: molio sam za svoj narod, a ne za sebe“, rekao je Vučić na predizbornom skupu Srpske napredne stranke uoči lokalnih izbora 30. studenoga", kaže Aleksandar Vučić, prenosi nova.rs.

„Danas je 48. dan otkako ni kap nafte nije ušla preko naftovoda iz Hrvatske. Hrvati su, kao naši prijatelji, prvog dana isključili dotok nafte, a prošlo je 48 dana. Postoji li ijedna benzinska postaja na kojoj nije bilo goriva? Nema, jer je netko domaćinski brinuo o svemu“, rekao je Vučić.

Vučić je ponovio da Srbija nikome ništa neće oduzimati preko noći, već daje rok od 50 dana da se pronađe rješenje za vlasništvo u NIS-u.

„Pokazali smo u ovoj krizi što znači imati obraz. U teškoj situaciji nismo rušili vlastitu politiku, nismo paničarili niti narušavali prijateljstva – ni s onima koji su nam uveli sankcije, niti prema onima od kojih smo mogli oduzeti imovinu“, rekao je Vučić.