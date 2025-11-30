Vučić o američkim sankcijama NIS-u: "Ubijte me, ja ne razumijem njihovu logiku"

“Evo da pitam, kada su nam to bili dobri odnosi od Oktobarske revolucije? U vrijeme Lenjina, Staljina? Hruščova? Imali smo jedno kratko vrijeme detanta. Pa onda Kosigin i Brežnjev, pa do 1982. godine. Tada su nam odnosi bili nezategnuti ili divni? Ili poslije toga s Černjenkom i Andropovim, pa poslije s Gorbačovim i Jeljcinom? Tada su čak mogli biti i suzdržani u UN-u, ali su glasali za sankcije”, rekao je, dodajući da to Rusima ne zamjera, jer ni tada “za Ruse nisu radili kako treba”.