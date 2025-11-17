bivši ministar
Fižulić o rješenju za NIS: Srbi mogu kopirati Bugare, oni su imali potpuno istu situaciju
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Goranko Fižulić, poduzetnik i bivši ministar gospodarstva. Razgovarali su o američkim sankcijama i budućnosti NIS-a.
Oglas
Goranko Fižulić smatra da Srbija u susjedstvu može potražiti rješenje za najavljene američke sankcije.
"Vrlo jednostavno. Srbi mogu kopirati ono što su Bugari napravili ovog mjeseca. Oni su imali potpuno istu situaciju", odgovara Fižulić na pitanje koji su potencijalni potezi srpskih vlasti.
"Naša javnost to nije pratila. Lukoil ima jedinu rafineriju u Bugarskoj u Burgasu i isto se tako našla pod američkim sankcijama kao i NIS. Bugari su ekspresno kopirali njemačko rješenje koje su Nijemci primijenili na Rosneftu 2022. Uveli su administratora koji upravlja rafinerijom u ime bugarske Vlade. Sve je prošlo kroz parlament, predsjednik Bugarske (Rumen Radev) dao je veto, ali on je suspendiran većinom u parlamentu i Bugarska je oslobođena sankcija do travnja iduće godine.
"To je jedna vrsta nacionalizacije koja se ne zove nacionalizacijom. Suspendirana su vlasnička i upravljačka prava Lukoilu i administrator ima ovlasti otprilike onakve kakve je Ante Ramljak imao u vrijeme Agrokora. On donosi sve potrebne odluke i te odluke ne može nitko osporavati, uključujući prodaju udjela Lukoila."
"Administrator ne upravlja u ime kompanije nego u ime Vlade. Ruska veleposlanica u Sofiji davala je ogorčene izjave, oni to smatraju neprijateljskim činom. Aleksandar Vučić nema političke hrabrosti za taj potez, a i dalje gleda na opciju koja se može dogoditi putem MOL-a. Treća stvar je tzv. parkiranje ruskog vlasničkog paketa kod nekoga iz arapskog svijeta."
"Jedini ozbiljni kupac trebao bi biti MOL, kome je to logičan način širenja. Vjerojatno nisu još dogovoreni uvjeti, cijena. Ne može se ništa dogoditi bez suglasnosti samog Vučića. Mi nemamo sve detalje pregovora. Za mene je bugarski jedini čisti način."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas