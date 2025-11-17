"Naša javnost to nije pratila. Lukoil ima jedinu rafineriju u Bugarskoj u Burgasu i isto se tako našla pod američkim sankcijama kao i NIS. Bugari su ekspresno kopirali njemačko rješenje koje su Nijemci primijenili na Rosneftu 2022. Uveli su administratora koji upravlja rafinerijom u ime bugarske Vlade. Sve je prošlo kroz parlament, predsjednik Bugarske (Rumen Radev) dao je veto, ali on je suspendiran većinom u parlamentu i Bugarska je oslobođena sankcija do travnja iduće godine.