Direktor NIS-a: Još uvijek postoji šansa za američku licencu

05. pro. 2025. 19:02
Generalni direktor Naftne industrije Srbije Kiril Tjurdenjev obratio se zaposlenima u kompaniji i, prema saznanjima portala Nova.rs, priopćio da su u tijeku pregovori o promjeni vlasničke strukture te da i dalje postoji mogućnost da NIS dobije licencu od Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Portal Nova.rs prenio je njegovo obraćanje radnicima u cijelosti:

"Drage kolegice i kolege, kao što znate, posljednjom licencom OFAC-a našoj je kompaniji određen rok za promjenu vlasničke strukture do 13. veljače 2026. godine. Taj proces vode dioničari, odnosno vlasnici kompanije, a prema informacijama kojima raspolažemo, oni aktivno pregovaraju s nekoliko zainteresiranih strana.

U ovom je trenutku naš glavni zadatak, kao rukovodstva, održavanje stabilnosti poslovanja koliko je to moguće u postojećim okolnostima. Rad naše rafinerije, a posljedično i HIP Petrokemije, trenutačno je obustavljen zbog nedostatka sirove nafte.

Tržište opskrbljujemo derivatima iz unaprijed pripremljenih rezervi, dok Upstream radi u uobičajenom režimu.

Naglasio bih da i dalje postoji mogućnost da od OFAC-a dobijemo licencu za nesmetano poslovanje naše kompanije tijekom pregovora o promjeni vlasničke strukture, te smo spremni u tom slučaju u najkraćem roku ponovno pokrenuti rafineriju. O svim aktualnim pitanjima surađujemo s državnim organima Srbije i imamo njihovu podršku.

Razumijem da ste svi zabrinuti jer se nalazimo u razdoblju neizvjesnosti, ali uvjeravam vas da je dobrobit zaposlenih jedan od naših ključnih prioriteta. Sve mjere i odluke koje donosimo usmjerene su prije svega na zaštitu zaposlenih.

Tijekom cijele godine unaprijed smo isplaćivali plaće kako bismo spriječili bilo kakve poteškoće u isplatama. U tom cilju, danas je isplaćena i plaća za prosinac, kao i svi pripadajući bonusi i premije.

Hvala vam što i dalje odgovorno i predano obavljate svoj posao, jer je to najčvršći temelj naše kompanije", navodi se u priopćenju generalnog direktora NIS-a Kirila Tjurdenjeva.

