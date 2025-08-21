Skup podrške ispred N1 Srbija, građani zabrinuti za sudbinu neovisnih medija

"Mi smo ovdje kako bismo se zahvalili za sve što radite u proteklih devet mjeseci, što stavljate glavu ondje gdje netko drugi ne bi stavio ni nogu i zbog postavljanja novog direktora United grupe. Iako je United medija odvojena, to nam je indikativan znak da može doći do nekih pritisaka, iako je on na dnu vertikale. Tu smo da podržimo N1 u svemu što radi", rekao je Voja Ostojić iz Zbora građana Konjarnik.