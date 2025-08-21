Oglas

NOVI DIREKTOR

Skup podrške ispred N1 Srbija, građani zabrinuti za sudbinu neovisnih medija

author
N1 Srbija
|
21. kol. 2025. 19:51
1755796779_kolaz_n1_2
N1 Srbija

Za sudbinu medija United medije zabrinuti su i građani. Dio njih odlučio je podržati N1 Srbija skupom ispred zgrade.

Oko 19 sati građani okupljeni u zborove došli su do zgrade N1 Srbija kako bi pružili podršku zaposlenicima.

"Mi smo ovdje kako bismo se zahvalili za sve što radite u proteklih devet mjeseci, što stavljate glavu ondje gdje netko drugi ne bi stavio ni nogu i zbog postavljanja novog direktora United grupe. Iako je United medija odvojena, to nam je indikativan znak da može doći do nekih pritisaka, iako je on na dnu vertikale. Tu smo da podržimo N1 u svemu što radi", rekao je Voja Ostojić iz Zbora građana Konjarnik.

1755796309_sagovornik_zbog_konjarnik
N1 Srbija

Istaknuo je da je "ovo pitanje od općeg interesa".

"Važno je da svaki čovjek koji je ovdje iz srca podržava N1 i ono što radite te trpite prijetnje i proživljavate s nama proteklih devet mjeseci. Naglasio bih da ste uvijek bili tu da se odazovete na naš poziv, kao što je bio pokušaj paljenja cvjećarnice Imela na Konjarniku", naveo je.

"N1ko nije sam", piše na jednom od transparenata.

1755796306_N1_
N1 Srbija

Vozači automobila koji prolaze, sirenama pružaju podršku.

Teme
n1 srbija podrška novinarima

