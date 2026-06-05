Europske delegacije u Tivtu zatečene Vučićem: "Izuzetno neodgovoran potez..."

Među europskim dužnosnicima, ističu, postoji dogovor da se o ovoj temi javno ne komentira kako se ne bi zasjenio summit, već da će se odgovori tražiti tijekom bilateralnih razgovora s predsjednikom Srbije. Dodatno razočaranje izazvalo je uvjerenje da službeni Beograd gotovo svaki pokušaj približavanja Srbije Europskoj uniji koristi prvenstveno za unutarnje političke potrebe, umjesto da provodi reforme koje od njih traži Bruxelles, piše Nova.rs.