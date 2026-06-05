summit ostao u sjeni
Europske delegacije u Tivtu zatečene Vučićem: "Izuzetno neodgovoran potez..."
Predstavnici europskih institucija, država članica i međunarodnih delegacija s velikim su iznenađenjem i nerazumijevanjem pratili događaje u Tivtu neposredno prije dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, doznaje Nova.rs iz diplomatskih izvora.
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Posebnu pozornost privukao je slučaj skupine srpskih državljana kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru nakon što su stigli čarter letom iz Beograda, a prema riječima sugovornika Nove.rs, među europskim dužnosnicima postoji ozbiljna sumnja u službena objašnjenja da se radi o skupini ljudi čiji dolazak nije organizirala najviša razina vlasti u Srbiji.
Dolazak sigurnosno spornih osoba na događaj visokog sigurnosnog rizika, dodaju sugovornici srpskog portala, bio je izuzetno neodgovoran potez, bez obzira na to tko je formalno stajao iza organizacije putovanja.
Ono što je posebno zasmetalo europskim delegacijama bila je činjenica da je fokus javnosti u prvim danima summita gotovo u potpunosti prebačen s tema europskih integracija, reformi i proširenja Europske unije na pitanje dolaska Aleksandra Vučića, skupine putnika iz Srbije, te sigurnosnih kontroverzi koje su uslijedile.
Među europskim dužnosnicima, ističu, postoji dogovor da se o ovoj temi javno ne komentira kako se ne bi zasjenio summit, već da će se odgovori tražiti tijekom bilateralnih razgovora s predsjednikom Srbije. Dodatno razočaranje izazvalo je uvjerenje da službeni Beograd gotovo svaki pokušaj približavanja Srbije Europskoj uniji koristi prvenstveno za unutarnje političke potrebe, umjesto da provodi reforme koje od njih traži Bruxelles, piše Nova.rs.
Sugovornici Nove.rs ističu da je predsjedniku Srbije tijekom razgovora istaknuto da bi Srbija mogla ostvariti značajne koristi od novog modela integracije, ali pod uvjetom da se reforme koje se od nje traže provedu suštinski, a ne samo formalno.
Upravo je zato, prema izvorima, razočaranje načinom na koji je summit predstavljen među javnošću u Srbiji dodatno pojačano, budući da su europski dužnosnici očekivali da će fokus biti na mogućnostima koje novi model proširenja otvara za regiju, a ne na političkim incidentima koji su uslijedili nakon dolaska srpskog predsjednika u Crnu Goru.
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