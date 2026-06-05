vanjskopolitička analiza
Rakić: Ukrajinci su ipak s tim uspjeli postići jako puno i to je opasnost za Putina
N1 Info
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05. lip. 2026. 13:25
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Dugogodišnja vanjskopolitička novinarka i analitičarka Mirjana Rakić bila je gošća N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirala vanjskopolitičke događaje, a na početku se osvrnula na summit u Tivtu i što možemo od njega očekivati.
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