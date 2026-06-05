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vanjskopolitička analiza

Rakić: Ukrajinci su ipak s tim uspjeli postići jako puno i to je opasnost za Putina

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N1 Info
|
05. lip. 2026. 13:25
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Dugogodišnja vanjskopolitička novinarka i analitičarka Mirjana Rakić bila je gošća N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirala vanjskopolitičke događaje, a na početku se osvrnula na summit u Tivtu i što možemo od njega očekivati.

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Teme
n1 tv n1tv video mirjana rakić

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
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