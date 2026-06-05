Vučić o Srbima protjeranima iz Crne Gore: Ti su im momci dobrovoljno gasili požare

"Ti momci im nisu smetali kada su dolazili ovdje pomagati u gašenju požara. Baš ti momci koje su vratili, za koje danas kažu da su loši, gasili su požare na Luštici i u Tivtu kao dobrovoljci iz Srbije“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara tijekom summita EU – Zapadni Balkan, javlja N1 Srbija.