"DUH MI JE APSOLUTNO SLOBODAN"
Vučić o Srbima protjeranima iz Crne Gore: Ti su im momci dobrovoljno gasili požare
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Tivtu da su građani Crne Gore dobrodošli u Srbiju te poručio da više neće biti pojačanih kontrola na graničnim prijelazima između dviju zemalja.
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Komentirajući slučaj skupine od 87 srpskih državljana kojima je u srijedu zabranjen ulazak u Crnu Goru i koji su vraćeni čarter letom u Beograd, Aleksandar Vučić je ustvrdio da se protiv njih vodi neopravdana kampanja.
"Ti momci im nisu smetali kada su dolazili ovdje pomagati u gašenju požara. Baš ti momci koje su vratili, za koje danas kažu da su loši, gasili su požare na Luštici i u Tivtu kao dobrovoljci iz Srbije“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara tijekom summita EU – Zapadni Balkan, javlja N1 Srbija.
Crnogorske sigurnosne službe ranije su objavile da je skupini zabranjen ulazak jer je procijenjeno da predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti.
Na navode podgoričkih Vijestida je za 45 osoba iz te skupine bio rezerviran smještaj u luksuznom kompleksu Luštica Bay, Vučić je kratko odgovorio:
"Izgleda da im smeta što su htjeli platiti račun ili što već.“
"Srbija je najjača ekonomija Zapadnog Balkana“
Vučić je istaknuo da je tijekom boravka u Tivtu razgovarao s nizom europskih dužnosnika, među kojima su francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa.
"Srbija je danas, proporcionalno svojoj veličini, najjača ekonomija Zapadnog Balkana. To se prvi put događa u našoj povijesti i zbog toga sam vrlo sretan“, rekao je.
"Moj duh je potpuno slobodan“
Upitan osjeća li se sigurno u Crnoj Gori, Vučić je odgovorio da se smatra "najslobodnijim čovjekom na svijetu“.
„Čovjek je slobodan onoliko koliko mu je slobodan duh. Moj duh je apsolutno slobodan. Meni nitko ne šalje poruke i ne govori kakvu politiku trebam voditi. Sam donosim odluke u okviru svojih ovlasti i predstavljam slobodnu, suverenu i neovisnu zemlju“, kazao je.
Na pitanje stranih novinara približava li se Srbija više Rusiji ili Europskoj uniji, Vučić je ponovio da je europski put strateški cilj Srbije.
"Srbija je na europskom putu. To je naš strateški cilj“, zaključio je.
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