SUMMIT ZAPADNI BALKAN - EU
Plenković: Schmidt će dobiti nasljednika, Hrvatska postavila uvjete Crnoj Gori
Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je na summitu EU – Zapadni Balkan u Tivtu kako je izvjesno da će visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt dobiti nasljednika, iako konačna odluka o njegovu imenu još nije donesena.
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"Ono što je u ovom trenutku jasno jest da će Schmidt imati nasljednika. Tko će to biti, moramo još malo pričekati“, rekao je Plenković, navodeći da se među mogućim kandidatima spominju talijanski, francuski i američki predstavnici.
Dodao je kako smatra da se bonske ovlasti visokog predstavnika ne bi smjele koristiti na način koji narušava ravnotežu uspostavljenu Daytonskim sporazumom.
Hrvatska uvjetuje završetak pregovora Crne Gore
Velik dio svog obraćanja Plenković je posvetio bilateralnim odnosima s Crnom Gorom i pregovorima Podgorice s Europskom unijom.
Istaknuo je da Hrvatska od Crne Gore očekuje rješavanje nekoliko otvorenih pitanja prije završetka pristupnih pregovora, među kojima su obeštećenje logoraša, potraga za nestalima iz Domovinskog rata, procesuiranje ratnih zločina, povrat školskog broda Jadran, pitanje granice te imovinsko-pravni sporovi hrvatskih obitelji.
"Ta smo pitanja vrlo jasno postavili kao kriterij, a u konačnici i kao uvjet za završetak pregovora“, poručio je hrvatski premijer.
Dodao je da vjeruje kako bi Crna Gora, uz političku volju, pregovore mogla zaključiti do kraja 2026. godine.
O Srbiji: Potreban snažniji europski angažman
Govoreći o Srbiji, Plenković je ocijenio da bi svi politički akteri trebali pokazati veći angažman prema europskom putu zemlje.
"Ne bi bilo loše vidjeti snažniji angažman svih političkih aktera prema europskom putu Srbije“, rekao je.
Istaknuo je da je Crna Gora najdalje odmakla u pregovorima s EU-om, dok je Srbija zastala, Albanija napreduje, a Bosna i Hercegovina i dalje ne uspijeva ukloniti unutarnje prepreke za ubrzanje europskih integracija.
Sanchez: Nema potpune Europske unije bez Zapadnog Balkana
Španjolski premijer Pedro Sanchez naglasio je da Madrid snažno podupire proširenje Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana.
"Ne postoji potpuna Europska unija bez naše braće sa Zapadnog Balkana“, poručio je Sanchez.
Osvrćući se na Srbiju, rekao je kako vlasti u Beogradu moraju nastaviti s reformama u području demokracije, vladavine prava i slobode medija.
"To je sadržano u europskim ugovorima i to je put koji Srbija mora slijediti“, istaknuo je španjolski premijer.
Sanchez je zaključio da će Španjolska nastaviti podržavati europske integracije regije, uključujući i Srbiju, kroz proces reformi i približavanja Europskoj uniji.
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