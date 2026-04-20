Drama u Sloveniji: Predsjednica kaže da ni Janša ni Golob nemaju većinu za sastavljanje vlade

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar izjavila je u ponedjeljak nakon prvih konzultacija s vođama zastupničkih klubova da zasad nitko nema potrebnu većinu za sastavljanje nove vlade pa će se konzultacije nastaviti, priopćio je njezin ured.
Iako je konstituirajuća sjednica parlamenta dala naslutiti da bi mandatar mogao biti predsjednik Samostalne demokratske stranke (SDS) Janez Janša, on je u ponedjeljak nakon konzultacija s predsjednicom rekao da trenutno ne sastavlja vladu.
U SDS-u smo spremni na sve scenarije, bilo da ostanemo u oporbi, formiramo vladu ili se ponovno iskušamo na izborima, dodao je.
Predsjednik Pokreta Sloboda i premijer na odlasku Robert Golob rekao je da se veseli radu u oporbi. Moguću desnu koaliciju označio je kao "koaliciju prevaranata" za koju procjenjuje da neće biti dugog vijeka.
Za povjerenje vladi potrebna je većina od 46 glasova. Sloboda je bila relativni pobjednik izbora s 29 zastupnika, jednim više od SDS-a.
Logar kao Janšin "skriveni adut"
Krajem prošlog tjedna iz pregovora sa Slobodom izašao je čelnik Demokrata Anže Logar, bivši slovenski ministar vanjskih poslova pod Janšom i nekadašnji član SDS-a.
Sloboda tvrdi da do pregovora s Logarom, čija je stranka na izborima osvojila šest zastupnika, nije ni došlo i da se taj političar koji se velik dio predizborne kampanje branio od optužbi drugih stanaka da „je skriveni adut” Janše pokazao upravo takvim.
Stranka Janeza Janše, koji je u izbornoj noći naglasio da neće sastavljati „slabe vlade”, s podrškom predizborne koalicije predvođene NSi-jem (osam zastupnika), Demokrata (šest zastupnika) i Resni.ce (pet zastupnika) imala bi više od 46 zastupnika potrebnih za većinu u slovenskom parlamentu koji ih ukupno ima 90.
Što slijedi?
Predsjednica države treba predložiti kandidata za premijera najkasnije 30 dana nakon konstituirajuće sjednice parlamenta, odnosno do 10. svibnja, a parlament o kandidatu glasa najkasnije sedam dana od podnošenja prijedloga, većinom glasova svih zastupnika.
U slučaju da u prvom krugu kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, održavaju se još dva kruga, nakon čega u slučaju neuspjeha predsjednica raspušta skupštinu i raspisuje nove izbore.
