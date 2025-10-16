Žalbeni sud u Amsterdamu
Sud u Nizozemskoj proglasio se nenadležnim u slučaju tužbe kompanija Dragana Šolaka protiv BC Partnersa
Privredni ured Žalbenog suda u Amsterdamu odbacilo je zahtjev kompanija Gerrard MIP Ltd i Gerrard Enterprises LLC, navodeći da nema nadležnost za vođenje postupka, javlja N1 Srbija.
Sud je zaključio da Gerrard kompanije nisu direktni dioničari United Grupe, već posredni investitori, te stoga nemaju pravni legitimitet za pokretanje ovog postupka pred nizozemskim sudovima.
Kompanije Gerrard MIP Limited i Gerrard Enterprises LLC pokrenule su proces pred Privrednim uredom Žalbenog suda u Amsterdamu u srpnju 2025. godine, nakon što je BC Partners, većinski vlasnik United Grupe, iznenada smijenio osnivača Dragana Šolaka i izvršnu direktoricu Viktoriju Boklag.
Kako javlja N1 Srbija, Gerrard kompanije tvrdile su da je BC Partners tim potezom izazvao ozbiljnu upravljačku krizu, zloupotrijebio većinsku kontrolu i time ugrozio interese kompanije, manjinskih dioničara i slobodu medija unutar United Media Grupe, što je BC Partners odlučno negirao.
Žalbeni sud u Amsterdamu, međutim, nije ulazio u meritum spora, nego se ograničio isključivo na pitanje nadležnosti, zaključivši da predmet ne spada pod njegovu sudsku nadležnost.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
