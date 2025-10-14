Šolak: Koordinirana akcija BCP-a, novog rukovodstva UG-a i Vučića

N1 Srbija javlja kako su svi srbijanski provladini mediji u ponedjeljak istovremeno objavili vijest da su pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu ušli u sjedište "United group RS"d.o.o. kako bi prikupili dokumentaciju te tvrtke. Prema navodima provladinih medija, kaznenu prijavu protiv bivšeg rukovodstva UG-a podnio je novi zakonski zastupnik i direktor Vladica Tintor.
Tanjug prenosi da je Tužiteljstvo policiji naložilo da prikupi svu dokumentaciju radi provjere te da izuzme snimke sporne primopredaje dužnosti između bivše direktorice United Grupe Bojane Mijailović i Tintora.
N1 Srbija je pokušao dobiti objašnjenje od VJT-a o kakvom je slučaju riječ, ali Tužiteljstvo nije odgovorilo niti je službeno priopćilo bilo što ovim povodom.
Na današnja događanja reagirao je manjinski vlasnik United Grupe Dragan Šolak, a njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Današnji ulazak dvojice policijskih inspektora u sjedište United Grupe u Beogradu, po navodnom nalogu Višeg javnog tužiteljstva i sinkronizirano plasiranje te informacije u režimske medije, dio je političke, medijske, ali i protupravne operacije koju su dogovorili BC Partners i novo rukovodstvo United Grupe s Aleksandrom Vučićem, čiju su suradnju nedavno potvrdili i snimke i dokumenti međunarodnih istraživačkih mreža poput OCCRP-a. Ova akcija potvrđuje duboku političku i interesnu povezanost BCP-a i United Grupe s vlastima u Srbiji i pokazuje koliko su daleko spremni ići u pokušaju da opravdaju nezakonite odluke i prikriju odgovornost za urušavanje kompanije koju sam ja, sa suradnicima, godinama gradio.
Prema mojim informacijama, upravo je Vučić osobno zamoljen da pokrene novu istragu preko svog tužiteljstva kako bi BC Partners i novi rukovoditelji United Grupe, neposredno pred suđenje koje sam pokrenuo u Amsterdamu zbog krize upravljanja, pokušali stvoriti lažni narativ i PR kampanju u međunarodnim medijima uz podršku totalitarnog režima iz Srbije. Ovo nije istraga, već koordinirani napad kako bi se lažno dokazala moja navodna krivnja za poslovanje vlastite kompanije u kojoj je menadžment sa mnom na čelu suvlasnik 42 posto.
Nije prvi put da se takvi dirigirani pokušaji mog progona od strane vlasti u Srbiji organiziraju. Još 2021. godine Aleksandar Vučić i tadašnji slovenski premijer Janez Janša proveli su tajnu, sveobuhvatnu istragu u kojoj su policije i financijski stručnjaci obiju zemalja pretraživali sve račune i dokumentaciju povezanu s mojim privatnim računima, svim mojim kompanijama, United Grupom i njezinim rukovodstvom. Rezultat te istrage bio je jasan – sve je bilo u potpunosti u skladu sa zakonom, bez ikakvih nezakonitih radnji.
Danas, po istom modelu, Vučić za ovu operaciju koristi Više javno tužiteljstvo kojim upravlja tužitelj Nenad Stefanović, a koje je Vučićev režim potpuno stavio pod političku kontrolu.
Ali ovoga puta tužitelj Stefanović dužan je objasniti javnosti kako to da višegodišnje provjere mog poslovanja i rada mojih suradnika od strane njegova tužiteljstva nisu dale ni osnov ni povod za pokretanje ijednog kaznenog postupka protiv mene, a da sada on daje nalog da se postupa po prijavi novog rukovodstva na čelu s bivšim direktorom RATEL-a Vladicom Tintorom – i to baš za isti period koji je već bio predmet višegodišnjih provjera od strane istog tužiteljstva na čijem je čelu bio Stefanović. Ujedno, Stefanović mora objasniti i zašto je on nadležan za postupanje ako korist prelazi milijunske iznose, jer je tada postupanje u nadležnosti specijalnog tužiteljstva.
Najava istrage protiv mene u Srbiji još je jedna javna potvrda povezanosti Vučića s većinskim vlasnicima United Grupe.
Dok sam vodio United Grupu, kompanija je izgrađena od nule u jednu od najvećih medijsko-telekomunikacijskih kompanija u regiji, s više od 3 milijarde eura godišnjeg prihoda i oko 1 milijarde eura EBITDA-e. U posljednjih pet godina United Grupa povećala je vrijednost gotovo četiri puta, postala telekomunikacijski i medijski lider na tržištu Bugarske, kao i ozbiljan konkurent na tržištu Grčke, potvrđujući snagu poslovnog modela prethodnog rukovodstva, viziju i rezultate koje smo postigli. To su činjenice koje nijedna politička manipulacija ne može izbrisati.
Nijedna političko-medijska kampanja uz podršku vanpravnih interesa ne može sakriti motive postupanja Stefanovićeva tužiteljstva, ali ni činjenicu da odlazeći režim ne poznaje pravne prepreke za svoju osvetu nad onima koji nisu bili u njihovu zagrljaju.“