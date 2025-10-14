Šolak: Koordinirana akcija BCP-a, novog rukovodstva UG-a i Vučića

Ali ovoga puta tužitelj Stefanović dužan je objasniti javnosti kako to da višegodišnje provjere mog poslovanja i rada mojih suradnika od strane njegova tužiteljstva nisu dale ni osnov ni povod za pokretanje ijednog kaznenog postupka protiv mene, a da sada on daje nalog da se postupa po prijavi novog rukovodstva na čelu s bivšim direktorom RATEL-a Vladicom Tintorom – i to baš za isti period koji je već bio predmet višegodišnjih provjera od strane istog tužiteljstva na čijem je čelu bio Stefanović. Ujedno, Stefanović mora objasniti i zašto je on nadležan za postupanje ako korist prelazi milijunske iznose, jer je tada postupanje u nadležnosti specijalnog tužiteljstva.